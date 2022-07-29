В Італії озвучили реальну вартість Колізею

Колізей став одним із семи Нових чудес світу.

Колізей, або Амфітеатр Флавіїв, який є однією з найвідоміших світових пам'яток стародавньої архітектури та справжньої перлиною Риму, оцінюється у 77 мільярдів євро (79 мільярдів доларів). Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на оцінку міжнародної мережі компаній Deloitte LLP, які надають послуги в галузі консалтингу й аудиту.

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Deloitte оцінює "соціальну цінність" пам'ятника або нематеріальну цінність, що надається італійцями для його існування.

Щорічно знаковий пам'ятник Стародавнього Риму може приносити приблизно 1,4 мільярди євро до валового внутрішнього продукту Італії.

"Цю цінність сприймають більшість італійців, а не лише ті, хто її відвідує", — йдеться у звіті консалтингової компанії.

Хоча підрахувати економічний внесок Амфітеатру Флавіїв досить просто: треба додати пряму вартість проданих квитків до оцінки впливу його відвідувачів на інші підприємства.

Deloitte складає свою оцінку на основі опитування, де люди цікавляться, скільки вони готові платити за збереження активу або послуги, навіть якщо вони "не використовують їх безпосередньо, можуть не отримувати від них навіть непрямої вигоди і не планувати будь-яке використання у майбутньому для себе або інших”. Жителі Риму здебільшого закладали по 90 євро, а решта італійців — по 57 євро.

Фото: livejournal / Alik Morozov

"Для такого знакового активу, як Колізей, необхідно фактично посилатися на вимірювання вартості, яке враховує як матеріальну, так і нематеріальну вартість. У цьому сенсі нематеріальна цінність Колізею може бути більшою, ніж цінність, пов'язана з економічними вигодами, які він може принести, — вважає Марко Вульпіані, керівник відділу оцінки Deloitte Central Mediterranean, який організував дослідження.

Колізей був побудований у 80 р. до н. е. і залишається найбільшим амфітеатром у світі. У XXI столітті Колізей опинився серед претендентів на звання одного із семи Нових чудес світу, і за результатами голосування, які були оголошені 7 липня 2007 року, був визнаний одним із семи Нових чудес світу.

На пам'ятнику працює приблизно 42 700 штатних співробітників. Він є найбільш відвідуваним об'єктом Італії, який у 2019 році залучив майже 7 мільйонів туристів. У 2011-2016 роках Tod's Group профінансувала реставрацію пам'ятника на суму 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, минулого року в Італії було оголошено тендер на будівництво висувної статі на Колізеї за 18,5 млн євро (622 млн гривень за курсом НБУ). Споруду планують звести до 2023 року. За задумом італійської влади, проєкт дозволить "побачити та зберегти всю велич пам'ятника".