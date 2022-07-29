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Самый романтичный французский десерт. Рецепт клафути с вишней

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десерт, вишня, рецепт
Фото: Instagram | Существуют варианты приготовления клафути не только с вишнями, но и с клубникой

Готовим классический французский десерт из спелой вишни и нежного теста.

Говорят, если спросить у французского повара, какой самый лучший десерт, он непременно назовет клафути. В классическом рецепте спелые вишни с косточками заливают блинным тестом и выпекают. Получается нежнейший десерт, украшенный веточкой мяты и ягодами. Существуют варианты приготовления клафути не только с вишнями, но и с любыми другими ягодами. Но мы предлагаем сделать классический французский десерт с вишней и подать его в небольших формочках. Получится очень вкусно и романтично.

Ингредиенты:

  • яйца куриные — 3 шт
  • молоко — 300 мл
  • мука — 70 г
  • сахар — 50 г
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.
  • сливочное масло — 1 ст. л.
  • вишня — 400 г
  • мята — 1 веточка
  • сахарная пудра — 1 ст. л

Пошаговый рецепт:

  • Готовим начинку. Ягоды присыпаем столовой ложкой сахара. Ждем, когда выделится сок, и сливаем его.
  • Готовим тесто. Для этого разбиваем яйца, отделяем белки от желтков. Белки откладываем в отдельную миску.
  • Желтки взбиваем с сахаром. Добавляем к взбитой яично-сахарнй смеси ванильный сахар.
  • Вливаем молоко и постепенно вводим муку, продолжая взбивать тесто.
  • Белки взбиваем с щепоткой соли до устойчивой пены.
  • Добавляем взбитые белки к основной яично-сахарной массе. Аккуратно перемешиваем. Должно получится воздушное, пышное тесто.
  • Берем небольшие формочки для выпекания. Смазываем их сливочным маслом и выкладываем на дно каждой формочки выкладываем вишни.
  • Заливаем ягоды тестом до половины формы. Выпекаем десерт в разогретой до 180°С духовке около 25 минут.
  • Сверху украшаем оставшейся вишнею и листочками мяты. Перед подачей на стол посыпаем десерт сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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