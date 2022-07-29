Самый романтичный французский десерт. Рецепт клафути с вишней
Готовим классический французский десерт из спелой вишни и нежного теста.
Говорят, если спросить у французского повара, какой самый лучший десерт, он непременно назовет клафути. В классическом рецепте спелые вишни с косточками заливают блинным тестом и выпекают. Получается нежнейший десерт, украшенный веточкой мяты и ягодами. Существуют варианты приготовления клафути не только с вишнями, но и с любыми другими ягодами. Но мы предлагаем сделать классический французский десерт с вишней и подать его в небольших формочках. Получится очень вкусно и романтично.
Ингредиенты:
- яйца куриные — 3 шт
- молоко — 300 мл
- мука — 70 г
- сахар — 50 г
- ванильный экстракт — 1 ч. л.
- сливочное масло — 1 ст. л.
- вишня — 400 г
- мята — 1 веточка
- сахарная пудра — 1 ст. л
Пошаговый рецепт:
- Готовим начинку. Ягоды присыпаем столовой ложкой сахара. Ждем, когда выделится сок, и сливаем его.
- Готовим тесто. Для этого разбиваем яйца, отделяем белки от желтков. Белки откладываем в отдельную миску.
- Желтки взбиваем с сахаром. Добавляем к взбитой яично-сахарнй смеси ванильный сахар.
- Вливаем молоко и постепенно вводим муку, продолжая взбивать тесто.
- Белки взбиваем с щепоткой соли до устойчивой пены.
- Добавляем взбитые белки к основной яично-сахарной массе. Аккуратно перемешиваем. Должно получится воздушное, пышное тесто.
- Берем небольшие формочки для выпекания. Смазываем их сливочным маслом и выкладываем на дно каждой формочки выкладываем вишни.
- Заливаем ягоды тестом до половины формы. Выпекаем десерт в разогретой до 180°С духовке около 25 минут.
- Сверху украшаем оставшейся вишнею и листочками мяты. Перед подачей на стол посыпаем десерт сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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