Найромантичніший французький десерт. Рецепт клафуті з вишнею

Готуємо класичний французький десерт із стиглої вишні та ніжного тіста.

Кажуть, якщо запитати французького кухаря, який найкращий десерт, він неодмінно назве клафуті. У класичному рецепті стиглі вишні з кісточками заливають тістом і випікають. Виходить найніжніший десерт, прикрашений гілочкою м'яти та ягодами. Існують варіанти приготування клафуті не лише з вишнями, а й з будь-якими іншими ягодами. Але ми пропонуємо зробити класичний французький десерт з вишнею та подати його у невеликих формочках. Вийде дуже смачно та романтично.

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Складові:

яйця курячі — 3 шт

молоко — 300 мл

борошно — 70 г

цукор — 50 г

ванільний екстракт — 1 ч. л.

вершкове масло — 1 ст. л.

вишня — 400 г

м'ята — 1 гілочка

цукрова пудра — 1 ст. л

Покроковий рецепт:

Готуємо начинку. Ягоди присипаємо столовою ложкою цукру. Чекаємо, коли виділиться сік, і зливаємо його.

Готуємо тісто. Для цього розбиваємо яйця, відокремлюємо білки від жовтків. Білки відкладаємо в окрему миску.

Жовтки збиваємо із цукром. Додаємо до збитої яєчно-цукрової суміші ванільний цукор.

Вливаємо молоко і поступово вводимо борошно, продовжуючи збивати тісто.

Білки збиваємо із щіпкою солі до стійкої піни.

Додаємо збиті білки до основної яєчно-цукрової маси. Акуратно перемішуємо. Повинно вийти повітряне, пишне тісто.

Беремо невеликі формочки для випікання. Змащуємо їх вершковим маслом і викладаємо на дно кожної форми викладаємо вишні.

Заливаємо ягоди тістом до половини форми. Випікаємо десерт у розігрітій до 180°С духовці близько 25 хвилин.

Зверху прикрашаємо вишнею, що залишилася, і листочками м'яти. Перед подачею на стіл посипаємо десерт цукровою пудрою. Смачного!

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