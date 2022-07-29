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Найромантичніший французький десерт. Рецепт клафуті з вишнею

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десерт, вишня, рецепт
Фото: Instagram | Існують варіанти приготування клафуті не тільки з вишнями, але і з полуницею

Готуємо класичний французький десерт із стиглої вишні та ніжного тіста.

Кажуть, якщо запитати французького кухаря, який найкращий десерт, він неодмінно назве клафуті. У класичному рецепті стиглі вишні з кісточками заливають тістом і випікають. Виходить найніжніший десерт, прикрашений гілочкою м'яти та ягодами. Існують варіанти приготування клафуті не лише з вишнями, а й з будь-якими іншими ягодами. Але ми пропонуємо зробити класичний французький десерт з вишнею та подати його у невеликих формочках. Вийде дуже смачно та романтично.

Складові:

  • яйця курячі — 3 шт
  • молоко — 300 мл
  • борошно — 70 г
  • цукор — 50 г
  • ванільний екстракт — 1 ч. л.
  • вершкове масло — 1 ст. л.
  • вишня — 400 г
  • м'ята — 1 гілочка
  • цукрова пудра — 1 ст. л

Покроковий рецепт:

  • Готуємо начинку. Ягоди присипаємо столовою ложкою цукру. Чекаємо, коли виділиться сік, і зливаємо його.
  • Готуємо тісто. Для цього розбиваємо яйця, відокремлюємо білки від жовтків. Білки відкладаємо в окрему миску.
  • Жовтки збиваємо із цукром. Додаємо до збитої яєчно-цукрової суміші ванільний цукор.
  • Вливаємо молоко і поступово вводимо борошно, продовжуючи збивати тісто.
  • Білки збиваємо із щіпкою солі до стійкої піни.
  • Додаємо збиті білки до основної яєчно-цукрової маси. Акуратно перемішуємо. Повинно вийти повітряне, пишне тісто.
  • Беремо невеликі формочки для випікання. Змащуємо їх вершковим маслом і викладаємо на дно кожної форми викладаємо вишні.
  • Заливаємо ягоди тістом до половини форми. Випікаємо десерт у розігрітій до 180°С духовці близько 25 хвилин.
  • Зверху прикрашаємо вишнею, що залишилася, і листочками м'яти. Перед подачею на стіл посипаємо десерт цукровою пудрою. Смачного!

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