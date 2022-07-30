Люксовый бренд Hermès отчитался о росте продаж на 26%: где больше всего любят роскошь

Несмотря на повышение цен в среднем на 3,5%-4%, покупатели выстраиваются в очередь за новинками бренда. Особым успехом пользуются часы и готовая одежда.

Французский бренд Hermès, специализирующийся на предметах роскоши, во втором квартале 2022 года увеличил свои продажи на 26%, доведя цифру до 2,7 миллиарда евро и при этом достигнув рекордной операционной прибыльности в первом полугодии, впервые превысив 42% выручки, сообщает WWD.

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Такому успеху способствовали сильный рост розничных продаж, в том числе благодаря открытию новых магазинов в США и Китае, а также возвращение туристов в Европу, несмотря на рост цен из-за инфляционного давления.

"Благодаря отличной динамике продаж группа добилась исключительных результатов", – сказал главный исполнительный директор Hermès International Аксель Дюма.

В США продажи Hermès увеличились на 34%: в апреле дом открыл новый бутик в Остине, а в июне провел выставку в Детройте. Во Франции продажи выросли на 41%, а по всему континенту – на 34%. Особенно хорошо покупали Hermès в Великобритании и Италии. Восстанавливаются продажи и в пережившем пандемию коронавируса Китае. Особенно радостную для бренда динамику роста демонстрируют в Пекине и Шанхае. Также Hermès открыл первый бутик в городе Чжэнчжоу.

Результаты показали, что бренд, вероятно, является "наиболее устойчивым игроком в сфере предметов роскоши в условиях рецессии", поскольку он значительно превзошел рыночные прогнозы, отмечает аналитик Bernstein Лука Солка в исследовательской записке.

Больше всего клиенты покупали часы, их продажи выросли на 59%, причем рост связан с запуском двух новых моделей часов Heure H и Cape Cod.

Реализация готовой одежды принесла Hermès рост на 36%. Хорошо продавались аксессуары и обувь бренда.

Бренд по-прежнему ожидает высокого спроса на свою продукцию, даже несмотря на то, что цепочка поставок и инфляционное давление привели к повышению цен на 3,5% процента в начале этого года. С 1 июля рост цен составит уже 4%, поскольку подорожали ювелирные изделия и часы. Причина – рост цен на золото и другие металлы.

Напомним, китайские студенты в Торонто и Париже устроили протесты против бренда Dior, обвинив модный дом в экспроприации культурного наследия их страны.