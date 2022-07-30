Люксовий бренд Hermès прозвітував про зростання продажів на 26%: де найбільше люблять розкіш

Незважаючи на підвищення цін у середньому на 3,5%-4%, покупці вишиковуються в чергу за новинками бренду. Особливим успіхом користуються годинники та готовий одяг.

Французький бренд Hermès, що спеціалізується на предметах розкоші, у другому кварталі 2022 року збільшив свої продажі на 26%, довівши цифру до 2,7 мільярда євро та сягнувши рекордної операційної прибутковості в першому півріччі, вперше перевищивши 42% виручки, повідомляє WWD.

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Такому успіху сприяли сильне зростання роздрібних продажів, у тому числі завдяки відкриттю нових магазинів у США та Китаї, а також повернення туристів у Європу, незважаючи на зростання цін через інфляційний тиск.

"Завдяки чудовій динаміці продажів група досягла виняткових результатів", — сказав головний виконавчий директор Hermès International Аксель Дюма.

У США продаж Hermès збільшився на 34%: у квітні дім відкрив новий бутик в Остіні, а в червні провів виставку в Детройті. У Франції продажі зросли на 41%, а по всьому континенту — на 34%. Особливо добре купували Hermès у Великій Британії та Італії. Відновлюються продажі і в Китаї, що пережив пандемію коронавірусу. Особливо радісну для бренду динаміку зростання демонструють у Пекіні та Шанхаї. Також Hermès відкрив перший бутик у місті Чженчжоу.

Результати показали, що бренд, імовірно, є "найстійкішим гравцем у сфері предметів розкоші в умовах рецесії", оскільки він значно перевершив ринкові прогнози, зазначає аналітик Bernstein Лука Солка в дослідницькій записці.

Найбільше клієнти купували годинники, їх продаж зріс на 59%, причому зростання пов'язане із запуском двох нових моделей годинників Heure H і Cape Cod.

Реалізація готового одягу принесла Hermès зростання на 36%. Добре продавалися аксесуари та взуття бренду.

Бренд, як і раніше, очікує високий попит на свою продукцію, навіть незважаючи на те, що ланцюжок постачання й інфляційний тиск призвели до підвищення цін на 3,5% відсотка на початку цього року. З 1 липня зростання цін становитиме вже 4%, оскільки подорожчали ювелірні вироби та годинники. Причина — зростання цін на золото й інші метали.

Нагадаємо, китайські студенти в Торонто й Парижі влаштували протести проти бренду Dior, звинувативши модний дім в експропріації культурної спадщини їхньої країни.