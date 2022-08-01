Как выбрать хороший арбуз: простые советы для покупки вкусной ягоды

Чтобы не выбросить деньги на ветер, следует учесть наиболее важные моменты при покупке арбуза.

Рынки и супермаркеты уже заполонили арбузы, стоимость которых, учитывая ситуацию в Херсоне, в этом году "кусается". Поэтому если уж тратить деньги на эту сочную летнюю ягоду, то хочется не прогадать с выбором. Как же выбрать качественный арбуз без неприятных сюрпризов внутри и не выбросить деньги на ветер, пишет "Здоровье 24".

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Лучшим временем для покупки арбузов являются конец лета и весь сентябрь. Дозревшие в естественных условиях ягоды появляются в продаже во второй половине августа, а вот выращенные и теплицах можно купить уже в начале июля. Ранние арбузы богаты нитратами, поскольку некоторые производители, стремясь скорее собрать урожай, подкармливают бахчевые азотными удобрениями и стимуляторами роста.

Решив купить арбуз, не стоит гоняться за большими размерами, поскольку объемные плоды могут иметь переизбыток удобрений. Оптимальный вес – 5-7 кг.

Выбирая ягоду, стоит внимательно смотреть на цвет: хороший арбуз должен быть максимально контрастным. Темно-зеленые и более светлые полосы на нем имеют четкие края. Чем темнее полосы на ягоде, тем больше питательных веществ в ней.

[ + – ] Спелый арбуз должен быть максимально контрастным Фото: pexels.com

Хорошо, если арбуз имеет шарообразную или слегка вытянутую форму, равномерную и ровную окраску – это огромный плюс для арбузного имиджа.

Хвостик арбуза в идеале должен быть сухим, не не отвалившимся. Если он чересчур сухой, это говорит о том, что ягоду уже давно привезли с бахчи. Сухой хвостик может также свилетельствовать о том, что арбуз срезали, и он высох при транспортировке. В этом случае нужно внимательно осмотреть место его перехода в арбуз. Хвостик прорастает из так называемой "пуговицы". Края этой пуговицы должны быть сухими. А вот мокрый зеленый хвост – признак незрелого плода. Еще один момент: у спелого арбуза хвостик хрупкий и легко ломается, а у незрелого плода он более вялый.

Не лишним будет проверить корку арбуза. У зрелого ее невозможно отколоть ногтем или глубоко поцарапать, она цельная, без трещин и вмятин. Если же корка коричневая и влажная, то арбуз уже переросший.

Часто можно увидеть, как при покупке арбузов по ним стучат. Это не случайное действие: спелый арбуз должен резонировать, поскльку его мякоть имеет микропустоты.

На месте контакта арбуза с землей как правило есть пятно. В идеале его цвет должен быть или насыщенно-желтым, или темно-оранжевым, но ни в коем случае не белым.

Не все знают, но арбузы делят на "мальчиков" и "девочек", считая, что последние более сладкие и с меньшим количеством косточек. Различить их несложно: у "мальчиков" низ выпуклый, а кружочек на нем маленький. У "девочек" низ более плоский, а кружочек широкий.

[ + – ] Мякоть качественного арбуза однородная, без прожилок

Еще один способ проверить арбуз на спелость – погрузить его в воду. Зрелая ягода не будет тонуть.

Если продавец отрезал кусочек арбуза "на пробу", стоит обратить внимание на мякоть. В спелой ягоде она однородная. Желтые жилки могут свидетельствовать о не наилучшем качестве продукта.

Важно и место, где стоит покупать арбуз. Они должны продаваться либо в магазине, либо в торговых палатках с тентом, на специальных настилах, расположенных на высоте не менее 15 см от земли. Дело в том, что нежная арбузная мякоть – подходящая среда для размножения микроорганизмов, которые попадают внутрь через незаметные трещины вместе с пылью и грязью. Именно поэтому не стоит покупать уже порезанные арбузы.

Ранее мы рассказывали о том, что тиктокер показал, как сделать пиццу из арбуза, и это видео стало вирусным.