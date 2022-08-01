На 40-й день после смерти Юры Шатунова на его могиле собрались сотни поклонников

Фанаты принесли букеты белых роз, выпустили белых голубей и озаботились судьбой его семьи, которая якобы "прозябает" в Германии

1 августа на 40 дней со дня смерти Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище состоялась панихида по усопшему. Как и на похороны – явились сотни поклонников певца. Об этом пишет "Комсомольская правда".

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Фанаты несли к могиле Юрия Шатунова белые розы, а по завершению панихиды выпустили в небо белых голубей. Только до обеда на могиле знаменитости побывало более тысячи человек.

[ + – ] Фанаты у могилы своего кумира Фото: kp.ru

Поклонники солиста "Ласкового мая" даже устроили импровизированный митинг, требуя дать их покойному кумиру звание заслуженного народного артиста.

"Его песни знает весь народ. Шатунов – для нас народный артист. Нас фанатов, миллионы. Ему это, наверное, не надо было – он и так понимал, что народный. Нам это нужно – для справедливости. Его пришли хоронить более 20 тысяч человек – это тоже показатель народности! Вот так нужно проживать свою жизнь, чтобы тебя любили", заявила одна из фанаток.

Народу собралось столько, что панихид пришлось провести несколько. А в беседе с журналистами выяснилось, что фанаты Юры Шатунова очень озабочены судьбой его семьи: жены и детей, которые проживают в Германии.

Фото: kp.ru Фото: kp.ru [ + – ] юрий шатунов могила Фото: kp.ru

"Юру не вернуть. Но страдает его семья. За границей было уже нападение на его жену. Мы просим, чтобы помогли семье перебраться в Россию, защитили их. Нельзя давать вдову и детей Шатунова в обиду — там заграницей. Юра заслужил не только себе народную любовь, но и счастье семье", — сообщила одна из женщин, пришедших на кладбище. Правда подтверждения того, что на вдову Шатунова кто-то напал – нет.

И его семья не собирается переезжать в РФ. Светлана Шатунова живет в Германии с детства. Она училась в немецкой школе и закончила Мюнхенский университет.

Напомним, на похороны Юрия Шатунова, который скончался от сердечного приступа, собрались тысячи поклонников, которые стояли в очереди, чтобы сделать селфи у гроба своего кумира.