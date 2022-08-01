На 40-й день после смерти Юры Шатунова на его могиле собрались сотни поклонников
Фанаты принесли букеты белых роз, выпустили белых голубей и озаботились судьбой его семьи, которая якобы "прозябает" в Германии
1 августа на 40 дней со дня смерти Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище состоялась панихида по усопшему. Как и на похороны – явились сотни поклонников певца. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Фанаты несли к могиле Юрия Шатунова белые розы, а по завершению панихиды выпустили в небо белых голубей. Только до обеда на могиле знаменитости побывало более тысячи человек.
Поклонники солиста "Ласкового мая" даже устроили импровизированный митинг, требуя дать их покойному кумиру звание заслуженного народного артиста.
"Его песни знает весь народ. Шатунов – для нас народный артист. Нас фанатов, миллионы. Ему это, наверное, не надо было – он и так понимал, что народный. Нам это нужно – для справедливости. Его пришли хоронить более 20 тысяч человек – это тоже показатель народности! Вот так нужно проживать свою жизнь, чтобы тебя любили", заявила одна из фанаток.
Народу собралось столько, что панихид пришлось провести несколько. А в беседе с журналистами выяснилось, что фанаты Юры Шатунова очень озабочены судьбой его семьи: жены и детей, которые проживают в Германии.
"Юру не вернуть. Но страдает его семья. За границей было уже нападение на его жену. Мы просим, чтобы помогли семье перебраться в Россию, защитили их. Нельзя давать вдову и детей Шатунова в обиду — там заграницей. Юра заслужил не только себе народную любовь, но и счастье семье", — сообщила одна из женщин, пришедших на кладбище. Правда подтверждения того, что на вдову Шатунова кто-то напал – нет.
И его семья не собирается переезжать в РФ. Светлана Шатунова живет в Германии с детства. Она училась в немецкой школе и закончила Мюнхенский университет.
Напомним, на похороны Юрия Шатунова, который скончался от сердечного приступа, собрались тысячи поклонников, которые стояли в очереди, чтобы сделать селфи у гроба своего кумира.