На 40-й день після смерті Юра Шатунова на його могилі зібралися сотні шанувальників

Фанати принесли букети білих троянд, випустили білих голубів і перейнялися долею його сім'ї, яка нібито "животіє" у Німеччині.

1 серпня на 40 днів від дня смерті Юрія Шатунова на Троєкурівському цвинтарі відбулася панахида за покійним. Як і на похорон — з'явилися сотні шанувальників співака. Про це пише "Комсомольская правда".

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Фанати несли до могили Юрія Шатунова білі троянди, а на завершення панахиди випустили в небо білих голубів. Тільки до обіду на могилі знаменитості побувало понад тисячу людей.

[ + – ] Фанати біля могили свого кумира Фото: kp.ru

Шанувальники соліста "Ласкового мая" навіть влаштували імпровізований мітинг, вимагаючи дати їхньому покійному кумиру звання заслуженого народного артиста.

"Його пісні знає весь народ. Шатунов — для нас народний артист. Нас, фанатів, мільйони. Йому це, мабуть, не треба було — він і так розумів, що народний. Нам це потрібно — для справедливості. Його прийшли ховати понад 20 тисяч людей — це теж показник народності! Ось так потрібно проживати своє життя, щоб тебе любили", заявила одна з фанаток.

Народу зібралося стільки, що панахид довелося провести кілька. А в бесіді із журналістами з'ясувалося, що фанати Юрія Шатунова дуже стурбовані долею його родини: дружини та дітей, які мешкають у Німеччині.

Фото: kp.ru Фото: kp.ru [ + – ] юрій шатунів могила Фото: kp.ru

"Юру не повернути. Але страждає його родина. За кордоном був уже напад на його дружину. Ми просимо, щоб допомогли сім'ї перебратися до Росії, захистили їх. Не можна давати вдову та дітей Шатунова в образу — там закордоном. Юра заслужив не лише собі народну любов, але й щастя сім'ї", — повідомила одна з жінок, які прийшли на цвинтар. Щоправда, підтвердження того, що на вдову Шатунова хтось напав — немає.

І його сім'я не збирається переїжджати до РФ. Світлана Шатунова живе у Німеччині з дитинства. Вона навчалася у німецькій школі та закінчила Мюнхенський університет.

Нагадаємо, на похорон Юрія Шатунова, який помер від серцевого нападу, зібралися тисячі шанувальників, які стояли в черзі, щоб зробити селфі біля труни свого кумира.