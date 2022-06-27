На похороні Юри Шатунова не було жодної знаменитості
Але шанувальників зібралося понад 14 тисяч. Багато хто робив селфі біля труни.
На вихідних відбулася публічна церемонія прощання із солістом гурту "Ласковый май" Юрієм Шатуновим. Поховають співака, який помер у ніч на 23 червня від серцевого нападу, на Троєкурівському цвинтарі у Москві. Шанувальники прощалися з артистом кілька годин — зібралося понад 14 тисяч людей, черга розтягнулася на всю вулицю. Багато хто навіть робив селфі з покійним у труні, оточеним букетами білих троянд. Про це пише Telegram-канал "НеМалахов"
При цьому нікого із зірок на цвинтарі не було помічено. Передбачається, що вони прийдуть сьогодні, на другий день прощання, коли збираються родичі та друзі.
Російські таблоїди вже повідомили, що місце на цвинтарі для нього довелося купувати за 3,7 мільйонів рублів, оскільки Шатунов за життя не отримав звання народного, або заслуженого артиста, а отже, місце поховання на престижному цвинтарі йому безкоштовно не виділили.
За чутками, частину суми на місце дав Ігор Крутой, а частину продюсер і директор покійного Аркадій Кудряшов. Тіло Шатунова кремують, одна частина праху буде похована в Росії, інша — в Німеччині, куди Шатунов багато років тому перебрався із сім'єю. Його порох розвіють над озером у Баварії, де він любив рибалити.
Варто зазначити, але виїхавши з РФ у комфортну Європу, Шатунов продовжував заробляти гроші в Росії, навіть незадовго до смерті він збирав повні зали. А також з'ясувалося, що він підтримував політику Путіна і навіть збирався їхати "добровольцем на Донбас", про що розповів його директор Аркадій Кудряшов.
Попрощатися з народним улюбленцем прийшло майже 14 тисяч людей, вони годинами стояли на спеку, щоб пройти до труни. Один із шанувальників навіть пригнав вантажівку з букетами троянд, які роздавав безкоштовно всім охочим, через що біля вантажівки зібрався натовп.
Також багато шанувальниць робили селфі біля труни і навіть вели прямі трансляції в соцмережі.
З колег-артистів на похорон Шатунова надіслали букети лише двоє людей. Був вінок від Ігоря Крутого та кошик білих троянд від Андрія Малахова. "А так більше навіть ніхто й не дзвонив. Тиша", — зізнався один із помічників співака.
Сім'я Шатунова, його дружина Світлана та діти Денніс та Естелла попрощаються з ним сьогодні. Вони вже офіційно заявили, що не мають жодних претензій до співробітників швидкої допомоги та лікарів. І в Слідчому комітеті РФ повідомили, що у зв'язку зі смертю Юрія Шатунова не порушували кримінальну справу.
Нагадаємо, артистові стало погано, коли він був на дачі друзів у Підмосков'ї. Вони викликали швидку, але машин не було, тож їм довелося самим везти його до медпункту до найближчого села. Вже звідти співака відправили до лікарні в Москві.