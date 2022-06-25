Юрій Шатунов за чотири дні до смерті виступав на концерті

У зірки "Ласкового мая" був дуже насичений концертний графік.

Соліст гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов помер 23 червня 2022 року. Йому було 48 років. Проте з'ясувалося, що артист, який помер від великого інфаркту, мав дуже насичений концертний графік. Про це пише "Комсомольська правда".

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За чотири дні до смерті артист виступав у Подольську. У квітні 2022 року Юрій Шатунов зібрав зал "Крокус Сіті Холлу" в Красногорську, а в травні та червні перебував у гастрольному турі Центральною частиною Росії та по Підмосков'ю.

[ + – ] Останній концерт Юрія Шатунова

Шатунов мав дуже щільний графік: він давав концерти кожні два-три дні. Він активно піарив свій концертний тур у соцмережах і обіцяв сюрприз для москвичів після його завершення. У жовтні співак збирався давати концерти в Білорусі, а потім вирушити за Урал.

Не виключено, що численні тригодинні концерти підірвали його здоров'я. Співак відпочивав на підмосковній дачі в друзів і почувався добре: наступного ранку вони збиралися на рибалку. Проте за столом Шатунов поскаржився на біль у грудях, тож його повезли до найближчого медпункту в селі Растунове. Камери біля входу зафіксували момент, коли під'їхала машина та як співака в напівнесвідомому стані вели до приміщення.

У поліклініці вони пробули трохи більше десяти хвилин. Шатунову надали першу медичну допомогу та на швидкій відправили в Домодєдівську лікарню. Дорога зайняла пів години, виконавець "Білих троянд" помер, ледь потрапивши до реанімації. За іншою версією, він помер у машині швидкої допомоги.

Відомо, що поховають співака у Москві. Але зараз чекають на його дружину Світлану та дітей: сина Денніса й доньку Естелу. Вони, виявляється, вже давно мешкають у Німеччині. Відомо, що Юрія Шатунова вирішили кремувати. Поховання урни відбудеться на Троєкурівському цвинтарі 28 червня.

[ + – ] Юрій Шатунов із дружиною та дітьми Фото: Соцсети

Після смерті артиста з'ясувалося, що його повезли в медпункт, бо швидка відмовилася виїжджати на виклик, пояснивши, що "машин немає".

А вдова колишнього учасника гурту "Ласковый май" припустила, що причиною смерті Шатунова могло стати і "прокляття групи". Майже всі учасники колективу рано пішли з життя.