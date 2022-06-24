"Прокляття Ласкового мая". Вдова музиканта гурту розкрила ймовірну причину смерті Шатунова

Практично всі учасники гурту пішли рано з життя.

Вдова колишнього учасника гурту "Ласковий май" Олена Пріко запевняє, що музикантів переслідує нечисть та забирає в них життя. Про це пише КП.

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Дружина загиблого клавішника Олександра Пріко впевнена, що виною всьому — заздрісні фанати гурту, яких у музикантів було дуже багато.

"Прокляття "Ласкового мая" – не хочеться у це вірити. Але заздрісників багато, вся негативна інформація однаково відбивається на людях. Прокляття це чи ні. Але на тлі заздрощів зіркам можуть побажати все, що завгодно… А тут така популярність у них. Усе це накопичилося і такий ефект. Це моя думка, нехай вона й кумедна. Але всі так рано пішли. Це, напевно, закономірність – чим яскравіше життя, тим воно коротше" — розповідає Олена.

[ + – ] Юрій Шатунов помер у віці 48 років

Проте думки вдови музиканта супроводжуються реальними прикладами смертей учасників гурту. Наприклад, екссоліст Юрій Барабаш у 22 роки потрапив у смертельну аварію, сам чоловік Олени Пріко помер у 2020 році від онкології, іншого клавішника Михайла Сухомлинова застрелили у віці 19 років.

А напередодні фанатів "Ласкового мая" приголомшила звістка про смерть найвідомішого соліста гурту Юрія Шатунова. Музикант раптово помер у віці 48 років від обширного інфаркту.

Фокус розбирався, у чому ж феномен найгучнішого радянського гурту 80-х.