"Проклятие Ласкового мая". Вдова музыканта группы раскрыла вероятную причину смерти Шатунова
Практически все участники группы рано ушли из жизни.
Вдова бывшего участника группы "Ласковый май" Елена Прико уверяет, что музыкантов преследует нечисть и рано забирает у них жизнь. Об этом пишет КП.
Жена погибшего клавишника Александра Прико уверена, что виной всему завидные фанаты группы, которых у музыкантов было очень много.
"Проклятие "Ласкового мая" – не хочется в это верить. Но завистников много, вся негативная информация все равно отражается на людях. Проклятие это или нет. Но на фоне зависти звездам могут пожелать все, что угодно… А здесь такая популярность у них. Все это накопилось и такой эффект. Это мое мнение, пусть оно и забавное. Но все так рано ушли. Это, наверное, закономерность — чем ярче жизнь, тем она короче" — рассказывает Елена.
Однако мнение вдовы музыканта сопровождается реальными примерами смертей участников группы. К примеру, экс-солист Юрий Барабаш в 22 года попал в смертельную аварию, сам муж Елены Прико умер в 2020 году от онкологии, другого клавишника Михаила Сухомлинова застрелили в возрасте 19 лет.
А накануне фанатов "Ласкового мая" шокировала весть о смерти самого известного солиста группы Юрия Шатунова. Музыкант внезапно скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта.
Фокус разбирался, в чем же феномен самой громкой советской группы 80-х.