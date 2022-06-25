Юрий Шатунов за четыре дня до смерти выступал на концерте

У звезды "Ласкового мая" был очень насыщенный концертный график.

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Ему было 48 лет. Однако выяснилось, что у артиста, умершего от обширного инфаркта, был очень насыщенный концертный график. Об этом пишет "Комсомольская правда".

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За четыре дня до смерти артист выступал в Подольске. В апреле 2022 года Юрий Шатунов собрал зал "Крокус Сити Холла" в Красногорске, а в мае и июне находился в гастрольном туре по Центральной части России и Подмосковью.

[ + – ] Последний концерт Юрия Шатунова

У Шатунова был очень плотный график: он давал концерты каждые два-три дня. Он активно пиарил свой концертный тур в соцсетях и обещал сюрприз для москвичей после его завершения. В октябре певец собирался давать концерты в Беларуси, а потом отправится за Урал.

Не исключено, что многочисленные трехчасовые концерты подорвали его здоровье. Певец отдыхал на подмосковной даче у друзей и чувствовал себя хорошо: на следующее утро они собирались на рыбалку. Однако за столом Шатунов пожаловался на боли в груди, так что его повезли в ближайший медпункт в селе Растуново. Камеры у входа зафиксировали момент, когда подъехала машина и как певца в полубессознательном состоянии вели в помещение.

В поликлинике они пробыли не более десяти минут. Шатунову оказали первую медицинскую помощь и на скорой отправили в Домодедовскую больницу. Дорога заняла полчаса, исполнитель "Белых роз" умер, едва попав в реанимацию. По другой версии он умер в машине скорой помощи.

Известно, что похоронят певца в Москве. Но сейчас ждут его жену Светлану и детей: сына Денниса и дочь Эстеллу. Они, оказывается, уже давно проживают в Германии. Известно, что Юрия Шатунова решили кремировать. Захоронение урны состоится на Троекуровском кладбище 28 июня.

[ + – ] Юрий Шатунов с женой и детьми Фото: Соцсети

После смерти артиста выяснилось, что его повезли в медпункт, потому что скорая отказалась выезжать на вызов, пояснив, что "машин нет".

А вдова бывшего участника группы "Ласковый май" предположила, что причиной смерти Шатунова могло стать и "проклятие группы". Практически все участники коллектива рано ушли из жизни.