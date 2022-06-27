На похоронах Юры Шатунова не было ни одной знаменитости
Но поклонников собралось более 14 тысяч. Многие делали селфи у гроба
На выходных прошла публичная церемония прощания с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Похоронят певца, который скончался в ночь на 23 июня от сердечного приступа, на Троекуровском кладбище в Москве. Поклонники прощались с артистом несколько часов – собрались более 14 тысяч человек, очередь растянулась на всю улицу. Многие даже делали селфи с покойным в гробу, окруженным букетами белых роз. Об этом пишет Telegram-канал "НеМалахов"
При этом никого из звезд на кладбище не было замечено. Предполагается, что они придут сегодня, на второй день прощания, когда собираются родственники и друзья.
Российские таблоиды уже сообщили, что что место на кладбище для него пришлось покупать за 3,7 миллионов рублей, так как Шатунов при жизни не получил звание народного, или заслуженного артиста, а значит место захоронения на престижном погосте ему бесплатно не выделили.
По слухам, часть суммы на место дал Игорь Крутой, а часть — продюсер и директор покойного Аркадий Кудряшов. Тело Шатунова кремируют, одна часть праха будет захоронена в России, другая — в Германии, куда Шатунов много лет назад перебрался с семьей. Его прах развеют над озером в Баварии, где он любил рыбачить.
Примечательно, но уехав из РФ в комфортабельную Европу, Шатунов продолжал зарабатывать деньги в России, даже незадолго до смерти он собирал полные залы. А также оказалось, что он поддерживал политику Путина и даже собирался ехать "добровольцем на Донбасс" о чем рассказал его директор Аркадий Кудряшов.
Попрощаться с народным любимцем пришло около 14 тысяч человек, они часами стояли на жаре, чтобы пройти к гробу. Один из поклонников даже пригнал грузовик с букетами роз, которые раздавал бесплатно всем желающим, из-за чего у грузовика произошла толкучка.
Также многие поклонницы делали селфи у гроба и даже вели прямые трансляции в соцсети.
Из коллег-артистов на похороны Шатунова прислали букеты только два человека. Был венок от Игоря Крутого и корзина белых роз от Андрея Малахова. "А так больше даже никто и не звонил. Тишина", — признался один из помощников певца.
Семья Шатунова, его жена Светлана и дети Деннис и Эстелла попрощаются с ним сегодня. Они уже официально заявили, что не имеют никаких претензий к сотрудникам скорой помощи и врачам. И в Следственном комитете РФ сообщили, что в связи со смертью Юры Шатунова не возбуждали уголовное дело.
Напомним, артисту стало плохо, когда он был на даче друзей в Подмосковье. Они вызвали скорую, но машин не было, так что им пришлось самим везти его в медпункт в ближайшее село. Уже оттуда певца отправили в больницу в Москве.