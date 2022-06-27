На похоронах Юры Шатунова не было ни одной знаменитости

Но поклонников собралось более 14 тысяч. Многие делали селфи у гроба

На выходных прошла публичная церемония прощания с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Похоронят певца, который скончался в ночь на 23 июня от сердечного приступа, на Троекуровском кладбище в Москве. Поклонники прощались с артистом несколько часов – собрались более 14 тысяч человек, очередь растянулась на всю улицу. Многие даже делали селфи с покойным в гробу, окруженным букетами белых роз. Об этом пишет Telegram-канал "НеМалахов"

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При этом никого из звезд на кладбище не было замечено. Предполагается, что они придут сегодня, на второй день прощания, когда собираются родственники и друзья.

[ + – ] Клипмейкер Алексей Игудин - один из немногих селебрити, кто приехал на церемонию прощания Фото: Комсомольская правда

Российские таблоиды уже сообщили, что что место на кладбище для него пришлось покупать за 3,7 миллионов рублей, так как Шатунов при жизни не получил звание народного, или заслуженного артиста, а значит место захоронения на престижном погосте ему бесплатно не выделили.

По слухам, часть суммы на место дал Игорь Крутой, а часть — продюсер и директор покойного Аркадий Кудряшов. Тело Шатунова кремируют, одна часть праха будет захоронена в России, другая — в Германии, куда Шатунов много лет назад перебрался с семьей. Его прах развеют над озером в Баварии, где он любил рыбачить.

[ + – ] Семья Юрия Шатунова Фото: Соцсети

Примечательно, но уехав из РФ в комфортабельную Европу, Шатунов продолжал зарабатывать деньги в России, даже незадолго до смерти он собирал полные залы. А также оказалось, что он поддерживал политику Путина и даже собирался ехать "добровольцем на Донбасс" о чем рассказал его директор Аркадий Кудряшов.

Попрощаться с народным любимцем пришло около 14 тысяч человек, они часами стояли на жаре, чтобы пройти к гробу. Один из поклонников даже пригнал грузовик с букетами роз, которые раздавал бесплатно всем желающим, из-за чего у грузовика произошла толкучка.

Фото: Комсомольская правда

[ + – ] Толпа поклонников на прощании с Юрием Шатуновым Фото: Комсомольская правда

Также многие поклонницы делали селфи у гроба и даже вели прямые трансляции в соцсети.

Из коллег-артистов на похороны Шатунова прислали букеты только два человека. Был венок от Игоря Крутого и корзина белых роз от Андрея Малахова. "А так больше даже никто и не звонил. Тишина", — признался один из помощников певца.

Фото: Комсомольская правда Фото: Комсомольская правда Фото: Комсомольская правда

Семья Шатунова, его жена Светлана и дети Деннис и Эстелла попрощаются с ним сегодня. Они уже официально заявили, что не имеют никаких претензий к сотрудникам скорой помощи и врачам. И в Следственном комитете РФ сообщили, что в связи со смертью Юры Шатунова не возбуждали уголовное дело.

Напомним, артисту стало плохо, когда он был на даче друзей в Подмосковье. Они вызвали скорую, но машин не было, так что им пришлось самим везти его в медпункт в ближайшее село. Уже оттуда певца отправили в больницу в Москве.