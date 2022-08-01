Только для избранных: Tiffany & Co превратит NFT-изображение в кулон с бриллиантами

Стоимость подвески на цепочке с плетением, напоминающим пиксели, будет 30 Ethereum, что в долларах составляет 50 тысяч.

Ювелирный дом Tiffany & Co. запускает сервис NFTiff, чтобы превратить NFT в реальные украшения, сообщает WWD. Программа будет представлена для владельцев Cryptopunk NFT, которые смогут купить украшенный драгоценными камнями кулон с изображением своего ценного аватара.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Инициативу возглавил владелец Cryptopunk и исполнительный вице-президент Tiffany по продуктам и коммуникациям Александр Арно. В апреле он был удивлен всплеском интереса, когда опубликовал изображение сделанного на заказ кулона Tiffany, который выглядел, как его криптопанк № 3167. Теперь около 250 других владельцев криптопанка смогут сделать аналогичный кулон с изображением их аватара.

По словам Арно, NFT являются "культурным явлением и рассматриваются как средство искусства, обладающее характеристиками, важными для молодого поколения.

"Они доступны только в цифровом формате, уникальны, очень хорошо хранятся в блокчейне и, очевидно, ими можно делиться. Я в восторге от сообщества, занимающегося коллекционированием NFT, – у этих людей не обязательно много общего, но они разделяют одинаковый интерес к одному виду искусства", – сказал он.

CryptoPunks – это коллекционные произведения криптоискусства, представленные в виде NFT на блокчейне Ethereum. Это 10 000 восьмибитных картинок с изображением панков, каждый из которых обладает своими уникальными особенностями. Они покупаются и продаются на открытом рынке криптовалют. Обладание одним из них означает почетный знак среди определенной и очень богатой группы людей.

Арно назвал криптопанки "старейшинами" мира NFT. Для него привлечение криптопанка к Tiffany – это не только знакомство с его собственным сообществом (многие из его друзей являются владельцами криптопанка), но и появление новой целевой аудитории.

[ + – ] Криптопанк-кулон Александра Арно Фото: Alexandre Arnault/twitter

"Эти клиенты явно немного моложе нашей классической клиентской базы. Это анонимное население, вы не знаете, кому что принадлежит, но мы обычно понимаем, что они моложе и очень богаты, многие из них заработали большие суммы денег в криптосфере. Люди должны понимать, что многие вещи в их мире связаны с роскошью, такие как желанность, редкость, тенденции – они понимают взлеты и падения", – подчеркнул вице-президент Tiffany.

Tiffany является одним из первых ювелиров в своей категории, предложивших держателям NFT ювелирные услуги на заказ. NFTiff — это вторая связанная с NFT инициатива ювелирного дома, который в марте приобрел NFT от Tom Sachs.

"Что интересно для людей, так это то, что вы можете держать NFT, но вы не можете ничего увидеть или испытать с ними. В Tiffany мы даем им возможность превратить криптопанк в украшение, сделанное вручную с высочайшим мастерством", — добавил Арно.

Начиная с этого месяца, владельцы Cryptopunk могут получить доступ к веб-сайту NFTiff, чтобы приобрести пропуск NFTiff, который будет храниться в технологии блокчейн. Проходы доступны только для покупки с помощью криптовалюты Ethereum и стоят 30 Ethereum, которые в настоящее время торгуются на уровне около 50 тысяч долларов США. Tiffany выдает только 250 пропусков NFTiff, и, поскольку некоторые держатели Cryptopunk владеют более чем одним, он разрешает только до трех пропусков на человека.

Затем пропуск можно обменять на изготовленную на заказ подвеску с изображением аватара покупателя Cryptopunk, которая будет разработана в инновационном центре Tiffany в Нью-Йорке и произведена в ее мастерской в ​​Камберленде, штат Род-Айленд.

Каждую подвеску изготовят ​​из 18-каратного розового или желтого золота. Она будет содержать не менее 30 драгоценных камней и бриллиантов. Подвеска пойдет в комплекте со специально разработанной цепочкой с прямоугольными звеньями, напоминающими пиксели. Ожидается, что владельцы NFTiff получат цифровой NFT-рендеринг подвесок в декабре, а поставка физических ювелирных изделий запланирована на начало 2023 года.

Хотя проект ориентирован только на базовую аудиторию в 10 тысяч человек, Арно сказал, что NFTiff – "это способ для нас проникнуть в жизнь людей, которые не обязательно будут основными клиентами Tiffany. Это способ для людей получить доступ к нашему бренду. Я не думаю, что завтра утром мы окажемся в метавселенной, где эти люди проводят большую часть своего времени, так что это хороший способ связаться с этим сообществом, не делая ничего, что не имеет смысла для бренда".

Напомним, для любителей криптовалют и NFT создадут специальный крипто-фон.