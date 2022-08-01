Тільки для обраних: Tiffany & Co перетворить NFT-зображення на кулон з діамантами

Вартість підвіски на ланцюжку з плетінням, що нагадує пікселі, буде 30 Ethereum, що в доларах становить 50 тисяч.

Ювелірний будинок Tiffany & Co. запускає сервіс NFTiff, щоб перетворити NFT на реальні прикраси, повідомляє WWD. Програма буде представлена для власників Cryptopunk NFT, які зможуть купити прикрашений дорогоцінним камінням кулон із зображенням свого цінного аватара.

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Ініціативу очолив власник Cryptopunk та виконавчий віцепрезидент Tiffany з продуктів та комунікацій Олександр Арно. У квітні він був здивований сплеском інтересу, коли опублікував зображення зробленого на замовлення кулона Tiffany, який виглядав як його криптопанк № 3167. Тепер близько 250 інших власників криптопанка зможуть зробити аналогічний кулон із зображенням їхнього аватара.

За словами Арно, NFT є "культурним явищем і розглядаються як засіб мистецтва, що має характеристики, важливі для молодого покоління.

"Вони доступні тільки в цифровому форматі, унікальні, дуже добре зберігаються в блокчейні і, очевидно, ними можна ділитися. Я в захваті від спільноти, що займається колекціонуванням NFT, — у цих людей не обов'язково багато спільного, але вони поділяють однакову цікавість до одного виду мистецтва", — сказав він.

CryptoPunks — це колекційні твори криптомистецтва, представлені у вигляді NFT на блокчейні Ethereum. Це 10 000 восьмибітних картинок із зображенням панків, кожен з яких має свої унікальні особливості. Вони купуються та продаються на відкритому ринку криптовалют. Володіння одним із них означає почесний знак серед певної та дуже багатої групи людей.

Арно назвав криптопанки "старійшинами" світу NFT. Для нього залучення криптопанка до Tiffany — це не лише знайомство з його власною спільнотою (багато з його друзів є власниками криптопанка), а й поява нової цільової аудиторії.

[ + – ] Криптопанк-кулон Олександра Арно Фото: Alexandre Arnault/twitter

"Ці клієнти явно трохи молодші за нашу класичну клієнтську базу. Це анонімне населення, ви не знаєте, кому що належить, але ми зазвичай розуміємо, що вони молодші і дуже багаті, багато з них заробили великі суми грошей у криптосфері. Люди повинні розуміти, що багато речей у їхньому світі пов'язані з розкішшю, такі як бажаність, рідкість, тенденції — вони розуміють злети та падіння", — підкреслив віцепрезидент Tiffany.

Tiffany є одним із перших ювелірів у своїй категорії, що запропонували власникам NFT ювелірні послуги на замовлення. NFTiff — це друга пов'язана з NFT ініціатива ювелірного будинку, який у березні придбав NFT від Tom Sachs.

"Що цікаво для людей, так це те, що ви можете мати NFT, але ви не можете нічого побачити або зробити з ними. У Tiffany ми даємо їм можливість перетворити криптопанк на прикрасу, зроблену вручну з найвищою майстерністю", — додав Арно.

Починаючи з цього місяця, власники Cryptopunk можуть отримати доступ до вебсайту NFTiff, щоб придбати пропуск NFTiff, який зберігатиметься у технології блокчейн. Проходи доступні тільки для покупки за допомогою криптовалют Ethereum і коштують 30 Ethereum, які нині торгуються на рівні близько 50 тисяч доларів США. Tiffany видає лише 250 перепусток NFTiff, і, оскільки деякі власники Cryptopunk володіють більше ніж одним, він дозволяє лише до трьох перепусток на людину.

Потім перепустку можна обміняти на виготовлену на замовлення підвіску із зображенням аватара покупця Cryptopunk, яка буде розроблена в інноваційному центрі Tiffany в Нью-Йорку і зроблена в її майстерні в Камберленді, штат Род-Айленд.

Кожну підвіску виготовлять із 18-каратного рожевого або жовтого золота. Вона міститиме не менше 30 дорогоцінного каміння та діамантів. Підвіска піде в комплекті зі спеціально розробленим ланцюжком із прямокутними ланками, що нагадують пікселі. Очікується, що власники NFTiff отримають цифровий NFT-рендеринг підвісок у грудні, а постачання фізичних ювелірних виробів заплановано на початок 2023 року.

Хоча проєкт орієнтований лише на базову аудиторію 10 тисяч людей, Арно сказав, що NFTiff — "це спосіб для нас проникнути в життя людей, які не обов'язково будуть основними клієнтами Tiffany. Це спосіб для людей отримати доступ до нашого бренду. Я не думаю, що завтра вранці ми опинимося у метавсесвіті, де ці люди проводять більшу частину свого часу, так що це хороший спосіб зв'язатися з цією спільнотою, не роблячи нічого, що не має сенсу для бренду”.

Нагадаємо, для любителів криптовалют та NFT створять спеціальний крипто-фон.