Утраченную коллекцию украшений Элвиса Пресли продадут на аукционе (видео)

Общая оценка утерянной коллекции, как и личность ее владельца остаются неизвестными.

Две сотни предметов из утраченной коллекции легенды музыки Элвиса Пресли, в том числе олотые кольца, инкрустированные драгоценными камнями, запонки, часы и цепочки, которые он в свое время подарил менеджеру, полковнику Тому Паркеру, выставят на аукцион GWS Auctions при поддержке бывшей жены артиста Присциллы, пишет Daily Mail.

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В список лотов включена и гитара V-2, на которой Пресли играл во время его нашумевшего "возвращения" на телевидении в 1968 году, стоимость которой оценивается в $750 тысяч.

В перечень попало также знаменитое кольцо певца с бриллиантом 'First' TCB весом 9,81 карата с минимальной ставкой в полмиллиона долларов и 18-каратное кольцо со львом, в котором он появился в документальном фильме "Элвис: вот как оно есть". Его начальная стоимость – $25 тысяч.

Другие аксессуары, включая часы, кольца и цепочки, в основном стоят от 1000 до $10 000.

Оригинальная доска с текстами песни The King's "Heartbreak Hotel" также выставлена ​​на продажу по минимальной цене в $50 тысяч.

Поклонникам Пресли предлагают присмотреться и к транспорту звезды. Так, на аукционе можно будет купить Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide 1976 года выпуска со стартовой ценой $100 тысяч, его Lincoln Continental "Last" Limo 1973 года выпуска (старт $50 тысяч), личный самолет Jetstar Jet, купленный для его отца (от $100 тысяч). Бонусом идет гоночный комбинезон The King's 'Speedway' Элвиса, выставленный на продажу за минимальную сумму в $20 тысяч.

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Многие украшения были предоставлены бывшей женой Пресли, Присциллой, хотя они не принадлежат ей. По ее словам, она поддержала аукцион отчасти потому, что устала видеть так много поддельных артефактов Элвиса, выставленных на продажу.

"Существует так много продуктов, которые вообще не являются подлинными, и это меня беспокоит… Я хочу знать наверняка, что это достанется тому, кто будет заботиться о нем, любить его", – сказала Присцилла агентству Reuters.

Общая оценка утерянной коллекции, как и личность ее владельца остаются неизвестными. Также неясно, как были найдены предметы. Остается неясным и то, является ли аукцион частным или открытым для публики. Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в отеле Sunset Marquis 27 августа.

Присцилла была замужем за Элвисом Пресли с 1967 по 1973 год. Они познакомились в Западной Германии, когда Элвис служил в армии США в 1959 году. Там же служил ее отчим, офицер ВВС США Пол Болье. Сообщается, что они встретились, когда Пресли было 24 года, а Присцилле – всего 14.

Напомним, итальянская группа Maneskin обнародовала клип на кавер Элвиса Пресли If I Can Dream, который прозвучал в байопике База Лурманна про музыканта.