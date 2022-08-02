Втрачену колекцію прикрас Елвіса Преслі продадуть на аукціоні (відео)

Загальна оцінка втраченої колекції, як і особистість її власника, залишаються невідомими.

Дві сотні предметів із втраченої колекції легенди музики Елвіса Преслі, зокрема золоті каблучки, інкрустовані дорогоцінним камінням, запонки, годинники та ланцюжки, які він свого часу подарував менеджеру, полковнику Тому Паркеру, виставлять на аукціон GWS Auctions за підтримки колишньої дружини артиста Прісцили, пише Daily Mail.

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До списку лотів додана і гітара V-2, на якій Преслі грав під час його гучного "повернення" на телебаченні у 1968 році, вартість якої оцінюється у $750 тисяч.

До переліку потрапило також знамените кільце співака з діамантом 'First' TCB вагою 9,81 карата з мінімальною ставкою в півмільйона доларів і 18-каратне кільце з левом, в якому він з'явився в документальному фільмі "Елвіс: ось як воно є". Його початкова вартість — $25 тисяч.

Інші аксесуари, враховуючи годинник, каблучки та ланцюжки, переважно коштують від 1 000 до $10 000.

Оригінальна дошка з текстами пісні The King's "Heartbreak Hotel" також виставлена ​​на продаж за мінімальною ціною $50 тисяч.

Шанувальникам Преслі пропонують придивитися і до транспорту зірки. Так, на аукціоні можна буде купити Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide 1976 випуску зі стартовою ціною $100 тисяч, його Lincoln Continental "Last" Limo 1973 випуску (старт $50 тисяч), особистий літак Jetstar Jet, куплений для його батька (від $100 тисяч). Бонусом іде гоночний комбінезон The King's 'Speedway' Елвіса, виставлений на продаж за мінімальну суму $20 тисяч.

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Багато прикрас були надані колишньою дружиною Преслі, Прісцилою, хоча вони не належать їй. За її словами, вона підтримала аукціон частково через те, що втомилася бачити так багато підроблених артефактів Елвіса, виставлених на продаж.

"Існує так багато продуктів, які взагалі не є справжніми, і це мене турбує… Я хочу знати напевно, що це дістанеться тому, хто піклуватиметься про нього, кохатиме його", — сказала Прісцила агентству Reuters.

Загальна оцінка втраченої колекції, як і особистість її власника, залишаються невідомими. Також незрозуміло, як було знайдено предмети. Залишається незрозумілим і те, чи є аукціон приватним чи відкритим для публіки. Захід пройде у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, у готелі Sunset Marquis 27 серпня.

Прісцила була одружена з Елвісом Преслі з 1967 по 1973 рік. Вони познайомилися у Західній Німеччині, коли Елвіс служив в армії США у 1959 році. Там же служив її вітчим, офіцер ВПС США Пол Больє. Повідомляється, що вони зустрілися, коли Преслі було 24 роки, а Прісцилі — усього 14.

Нагадаємо, італійський гурт Maneskin оприлюднив кліп на кавер Елвіса Преслі If I Can Dream, який прозвучав у байопіку База Лурманна про музиканта.