Гурт Måneskin випустив кліп на кавер пісні Елвіса Преслі

Пісня була записана для байопіка База Лурманна

Гурт Maneskin оприлюднив кліп на кавер Елвіса Преслі If I Can Dream, який пролунав у байопіку База Лурманна про Елвіса Преслі.

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У кліпі є кадри із самого фільму про "короля рок-н-ролу" та відео зі студії, де італійські рокери записували пісню.

А також кадри з їхньої поїздки до знаменитого маєтку Елвіса Преслі "Грейсленд", туди Måneskin їздили під час своїх американських гастролей.

[ + – ] Кавер If I Can Dream Елвіса Преслі від Måneskin

Трек If I Can Dream був вперше виконаний Елвісом Преслі у 1968 році. У пісні є прямі цитати із виступів Мартіна Лютера Кінга. Пісню записали через два місяці після вбивства Кінга і зараз вона розцінюється музичними критиками як "пісня-протест". Вона вийшла синглом на пластиці та розійшлася тиражем у мільйон екземплярів.

А прем'єра байопіку "Елвіс" відбулася на Каннському кінофестивалі. Головну роль у байопіку зіграв Остін Батлер.

Нагадаємо, під час своїх американських гастролей група Måneskin "заглянула" в гості до Анни Вінтур.

А їхній концерт у Римі відвідала Анджеліна Джолі з донькою Шайло. Виявилося, що актриса та режисерка, яка зараз знімає фільм в Італії, знає всі хіти переможців "Євробачення".