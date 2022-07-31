Группа Måneskin выпустила клип на кавер песни Элвиса Пресли

Песня была записана для байопика База Лурманна

Группа Maneskin обнародовала клип на кавер Элвиса Пресли If I Can Dream, который прозвучал в байопике База Лурманна про Элвиса Пресли.

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В клипе есть кадры из самого фильма про "короля рок-н-ролла" и видео из студии, где итальянские рокеры записывали песню.

А также кадры из их поездки в знаменитое поместье Элвиса Пресли "Грейсленд", туда Måneskin ездили во время своих американских гастролей.

[ + – ] Кавер If I Can Dream Элвиса Пресли от Måneskin

Трек If I Can Dream был впервые исполнен Элвисом Пресли в 1968 году. В песне есть прямые цитаты из выступлений Мартина Лютера Кинга. Песня была записана спустя два месяца после убийства Кинга и сейчас расценивается музыкальными критиками, как "песня-протест". Она вышла синглом на пластинке и та разошлась тиражом в миллион экземпляров.

А премьера байопика "Элвис" состоялась на Каннском кинофестивале. Главную роль в байопике сыграл Остин Батлер.

Напомним, во время своих американских гастролей группа Måneskin "заглянула" в гости к Анне Винтур.

А их концерт в Риме посетила Анджелина Джоли с дочкой Шайло. Оказалось, что актриса и режиссер, которая сейчас снимает фильм в Италии, знает все хиты победителей "Евровидения".