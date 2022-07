На гребне успеха: стильные Måneskin заглянули в гости к Анне Винтур (фото)

Måneskin выступают на лучших мировых площадках, и США не стали исключением.

Итальянская рок-группа Måneskin, которая в полном составе отправилась на музыкальный фестиваль Lollapalooza в Чикаго, уже успела сфотографироваться с главным редактором Vogue USA и настоящей легендой модной индустрии Анной Винтур, возглавляющей журнал с 1988 года. Изображение было опубликовано в официальном профиле американского журнала в Instagram.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

В кадре Анна в комбинезон с черно-белым рисунком и традиционных солнцезащитных очках стоит в центре, окруженная музыкантами в невероятно стильных нарядах. Все четверо одеты в стиле 70-ых: брюки, яркие цвета, стиль глэм-рок.

"Учитывая захватывающее мировое турне и две номинации на премию VMA, одну в категории "Лучший новый исполнитель" и одну в категории "Лучшее альтернативное видео", можно сказать, что в последнее время Måneskin были очень заняты. Тем не менее, для такой модной группы, как они, всегда ли есть время, чтобы зайти в офис Vogue, возможно, чтобы попрактиковаться в своем выступлении в Supermodel?" – гласит подпись, в которой упоминается название их последнего хита.

Рокеры из Италии только недавно выступили на Lollapalooza в Париже, а уже в ближайшие дни появятся на аналогичном мероприятии в Чикаго, продолжая серию выступлений на главных летних фестивалях. Они также участвовали в Coachella, одном из самых важных американских музыкальных событий.

Церемония награждений премии MTV VMA состоится 28 августа в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Последний хит Måneskin под названием Supermodel уже покоряет вершины американских чартов. Это третья песня группы менее чем за год (после Beggin and I want be your slave), которая достигла вершины одного или нескольких рок-чартов Billboard.

Напомним, на концерте Måneskin в Риме присутствовала голливудская суперзвезда Анджелина Джоли с дочерью Шайло.