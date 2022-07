На хвилі успіху: стильні Måneskin завітали до Анни Вінтур (фото)

Måneskin виступають на найкращих світових майданчиках, і США не стали винятком.

Італійський рок-гурт Måneskin, який у повному складі відправився на музичний фестиваль Lollapalooza в Чикаго, вже встиг сфотографуватися з головною редакторкою Vogue USA та справжньою легендою модної індустрії Анною Вінтур, яка очолює журнал з 1988 року. Зображення опубліковане в офіційному профілі американського журналу Instagram.

У кадрі Анна в комбінезон із чорно-білим малюнком та традиційними сонцезахисними окулярами стоїть у центрі, оточена музикантами в неймовірно стильних вбраннях. Усі четверо одягнені в стилі 70-х: штани, яскраві кольори, стиль глем-рок.

"З огляду на захопливе світове турне та дві номінації на премію VMA, одну в категорії "Найкращий новий виконавець" і одну в категорії "Найкраще альтернативне відео", можна сказати, що останнім часом Måneskin були дуже зайняті. Проте для такої модної групи, як вони, завжди є час, щоб зайти в офіс Vogue, можливо, щоб попрактикуватися у своєму виступі в Supermodel?" — йдеться в підписі, у якому згадується назва їхнього останнього хіта.

Рокери з Італії лише недавно виступили на Lollapalooza у Парижі, а вже найближчими днями з'являться на аналогічному заході в Чикаго, продовжуючи серію виступів на головних літніх фестивалях. Вони також брали участь у Coachella, одній з найважливіших американських музичних подій.

Церемонія нагородження премії MTV VMA відбудеться 28 серпня у Ньюарку, штат Нью-Джерсі.

Останній хіт Måneskin під назвою Supermodel підкорює вершини американських чартів. Це третя пісня гурту менш ніж за рік (після Beggin and I want be your slave), яка досягла вершини одного або кількох рок-чартів Billboard.

Нагадаємо, на концерті Måneskin у Римі була присутня голлівудська суперзірка Анджеліна Джолі з дочкою Шайло.