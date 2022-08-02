Илон Маск построит целый аэропорт для собственных нужд

Пользоваться новым аэропортом на окраине Остина будет он сам и его топ-менеджеры

Илон Маск планирует построить собственный аэропорт за пределами Остина, Техас, чтобы он сам и его топ-менеджеры имели легкий доступ к Tesla и объектам Boring Company. Об этом пишет Daily Mail.

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Две компании Маска, в том числе Tesla (Giga Texas) и Boring Company, базируются именно в Остине. Сам Маск также живет в Техасе, после того, как продал свою "земную недвижимость" и сменил штат проживания, потому что "Калифорния слишком много о себе воображает".

Маск, который известен своим довольно аскетичным образом жизни, — у него даже нет сейчас собственного дома, — не может отказаться от частного самолета, потому что только так, как он сам говорил, может успеть везде, где требуется. Он владеет Gulfstream G650 2015 года выпуска, но уже заказал новый самолет, который будет доставлен в следующем году.

[ + – ] Илон Маск с сыном Фото: Twitter Elon Musk

Никаких подробностей о новом аэропорте пока не разглашается, для его постройки требуется разрешение местных властей, одобрение Агентства по охране окружающей среды, а также Федерального авиационного управления.

Здания компании Giga Texas занимают 2500 акров вдоль реки Колорадо на юго-востоке округа Трэвис и официально является штаб-квартирой Tesla, а ее штаб-квартира также переехала в Пфлюгервиль — пригород Остина, расположенный в округе Трэвис.

Фото: Tesla

[ + – ] Завод Tesla в Техасе Фото: Tesla

The Boring Company находится примерно в трех милях от аэропорта Остина, но, как считает Маск, это слишком далеко и неудобно.

Илон Маск пытался нарастить производство перед лицом множества проблем, в основном связанных с хаосом в цепочке поставок и влиянием инфляции на сырье, из которого изготавливаются электромобили, поэтому он, вероятно, стал чаще ездить в Остин и обратно.

"Эта фабрика сейчас теряет безумные деньги. Фабрики в Техасе сейчас представляют собой гигантские печи для денег. Ясно? Я буквально слышу рев, звук горящих денег", — сказал Маск членам клуба владельцев Tesla из Кремниевой долины.

Впрочем, использование Маском частного самолета, уже давно критикуется из-за того, что это загрязняет окружающую среду. Но главным загрязнителем оказалась певица Тейлор Свифт. С января ее частный самолет совершил 170 полетов.

Среди других знаменитостей в антирейтинге загрязнителей топ-10 Джей Зи, режиссер Стивен Спилберг, Ким Кардашьян, Марк Уолберг и Опра Уинфри. А Маск даже не попал в десятку.

Напомним, на днях произошел забавный инцидент. Обломок космического корабля SpaceX Crew Dragon миссии Crew-1 рухнул на поле австралийского фермера. Если Илон Маск не пожелает вернуть себе свой космический корабль, то фермер сможет продать артефакт.