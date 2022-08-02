Ілон Маск збудує цілий аеропорт для власних потреб

Користуватися новим аеропортом на околиці Остіна буде він сам та його топменеджери.

Ілон Маск планує побудувати власний аеропорт за межами Остіна, Техас, щоб він сам і його топменеджери мали легкий доступ до Tesla та об'єктів Boring Company. Про це пише Daily Mail.

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Дві компанії Маска, зокрема Tesla (Giga Texas) та Boring Company, базуються саме в Остіні. Сам Маск також живе в Техасі, після того, як продав свою "земну нерухомість" і змінив штат проживання, тому що "Каліфорнія надто високої думки про себе".

Маск, який відомий своїм досить аскетичним способом життя, — у нього навіть немає зараз власного будинку, — не може відмовитися від приватного літака, бо тільки так, як він сам казав, може встигнути скрізь, де потрібно. Він володіє Gulfstream G650 2015 випуску, але вже замовив новий літак, який буде доставлений наступного року.

[ + – ] Ілон Маск із сином Фото: Twitter Elon Musk

Жодних подробиць про новий аеропорт поки не розголошується, для його побудови потрібен дозвіл місцевої влади, схвалення Агентства з охорони навколишнього середовища, а також Федерального авіаційного управління.

Будівлі компанії Giga Texas займають 2 500 акрів уздовж річки Колорадо на південному сході округу Тревіс та офіційно є штаб-квартирою Tesla, а її штаб-квартира також переїхала у Пфлюгервіль — передмістя Остіна, розташоване в окрузі Тревіс.

Фото: Tesla

[ + – ] Tesla в Техасі Фото: Tesla

The Boring Company знаходиться приблизно за три милі від аеропорту Остіна, але, як вважає Маск, це занадто далеко та незручно.

Ілон Маск намагався наростити виробництво перед безліччю проблем, переважно пов'язаних із хаосом у ланцюжку поставок і впливом інфляції на сировину, з якої виготовляються електромобілі, тому він, ймовірно, почав частіше їздити в Остін і назад.

"Ця фабрика зараз втрачає шалені гроші. Фабрики в Техасі зараз являють собою гігантські печі для грошей. Зрозуміло? Я буквально чую рев, звук палаючих грошей", — сказав Маск членам клубу власників Tesla з Кремнієвої долини.

Утім, використання Маском приватного літака вже давно критикується через те, що це забруднює довкілля. Але головним забруднювачем виявилася співачка Тейлор Свіфт. Із січня її приватний літак здійснив 170 польотів.

Серед інших знаменитостей в антирейтингу забруднювачів топ-10 Джей Зі, режисер Стівен Спілберг, Кім Кардаш'ян, Марк Волберг та Опра Вінфрі. А Маск навіть не потрапив у десятку.

Нагадаємо, днями стався кумедний інцидент. Уламок космічного корабля SpaceX Crew Dragon місії Crew-1 упав на поле австралійського фермера. Якщо Ілон Маск не забажає повернути собі свій космічний корабель, фермер зможе продати артефакт.