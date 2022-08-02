Кому работу? Роскошному острову на Мальдивах требуется босоногий продавец книг

Соискатель должен на год отказаться от обуви и чтения новостей.

На необитаемый роскошный остров на Мальдивах разыскивается продавец книг. Страстные любители книг, которые также предприимчивы, общительны, креативны и не прочь провести весь день босиком, приглашаются для заключения годового контракта, который начинается в октябре и предполагает переезд на отдаленный остров Кунфунаду в Индийском океане, находящийся в составе мальдивского заповедного атолла Баа и являющийся одним из крупнейших в составе архипелага. Он известен роскошным курортом Сонева Фуши, сообщает The Guardian.

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К кандидату есть два основных требования: он не только обязан постоянно ходить босиком, но и не должен читать новости ни в каком виде, будь то газета или сообщения на телефоне.

"Этос острова таков: ни обуви, ни новостей. Они побуждают гостей воссоединиться с землей", – пояснил Алекс МакКуин, представитель Ultimate Library, которая управляет книжным магазином на курорте Soneva Fushi и предоставляет библиотечные коллекции на заказ для отелей, курортов и частных вилл по всему миру.

Гостям курорта – обычно состоятельным людям – рекомендуется отключиться от цифрового мира и позволить своим "босоногим дворецким" удовлетворить их потребности.

МакКуин уточнил, что продавец книг на острове должен быть самостоятельным, коммуникабельным и готовым представить гостям персональные рекомендации по книгам. Успешный кандидат будет нести единоличную ответственность за повседневную работу книжного магазина, включая бухгалтерский учет и управление запасами. Поэтому предпочтение отдается людям с опытом работы в сфере книготорговли или издательского дела.

Проживание на острове для такого человека будет бесплатным, как и питание. Он получит доступ в тренажерный зал, в спа-центр и на водные виды спорта, такие как дайвинг, поскольку у персонала острова есть собственный частный пляж.

За свою работу книготорговец будет получать $750 в месяц, однако он может увеличить эту сумму за счет дополнительных услуг, например, семинаров или занятий, связанных с книгами.

27-летняя Джорджи Полхилл, у котоой недавно закончился шестимесячный контракт в качестве продавца книг на острове, сказала, что одной из самых больших проблем, с которыми она столкнулась как жительница "турбированного" Лондона, было привыкание к медленному, расслабленному ритму жизни на Кунфунаду.

[ + – ] Джорджи Полхилл проработала на острове полгода и вернулась совсем другим человеком

"Если бы вы слишком сильно пытались бороться с этим и изводили всех, чтобы добиться цели, у вас бы точно лопнул кровеносный сосуд. Я вернулась совсем другим человеком. Я узнала совершенно новую культуру. У меня появились друзья, которые останутся у меня на всю жизнь", – сказала девушка. По словам Джорджи, ей также пришлось привыкать снова носить обувь.

Ранее она работала в книжном магазине в Лондоне, но теперь начинает новую карьеру в театре.

Напомним, пару лет назад для одного из ирландских островов Грейт-Бласкет был объявлен конкурс на должность летних смотрителей.