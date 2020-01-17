Работа мечты или кошмар наяву. На ирландский остров без Wi-Fi, света и горячей воды нужны смотрители

Смотрителям нужно будет управлять кофейней на острове и обслуживать три коттеджа

Для одного из ирландских островов Грейт-Бласкет был объявлен конкурс на должность летних смотрителей. Об этом сообщает CNN.

Острову размером в 445 га требуется семейная пара или двое друзей, которые согласятся следить за территорией и принимать туристов. Смотрителям понадобится управлять кофейней острова, а также тремя коттеджами с апреля по октябрь 2020 года. Жилье и питание предоставляются нанимателями, а также заработная плата, которая оговаривается в личном порядке.

Правда, конкуренция на должности смотрителей достаточно большая.

"У нас уже есть около 7 тыс. заявлений", – рассказала Элис Хейс, выставившая вакансию всего 6 дней назад. Она и ее спутник Билли О'Коннор живут на близлежащем полуострове Дингл, пара владеет недвижимостью на Грейт-Бласкет и летом проводит лодочные экскурсии на остров.

Вместе пара восстановила коттеджи на острове, в одном из которых жил ирландский писатель Пейг Сэйерс.

В 2019 году смотрителями острова были Лесли Кехо и Гордон Бонд. Они активно делились своими впечатлениями в соцсетях от Грейт-Бласкет. Тем не менее, Кехо призналась, что всем будущим смотрителям острова нужно принять к сведению – картина в соцсетях, "совсем не то, о чем идет речь". Помимо созерцания шикарных видов острова, придется убирать дома и работать в кафе.

"Легко забыть, что остров посещает до 400 туристов в день. И это сделает вас невероятно занятым", – добавила Кехо.

Также Кехо предупреждает, что на острове нет привычных удобств, таких как горячая вода, Wi-Fi и электричество. Правда, небольшая ветряная турбина все же генерирует ограниченное количество энергии, которой хватает на зарядку телефона. На острове хорошо работает мобильный интернет благодаря установленной неподалеку вышке.

Вода на остров подается из местного источника, который отличается невероятной чистотой.

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