Кому роботу? Розкішному острову на Мальдівах потрібен босоногий продавець книг

Здобувач має на рік відмовитися від взуття та читання новин.

На безлюдний розкішний острів на Мальдівах розшукується продавець книг. Пристрасні любителі книг, які також заповзятливі, товариські, креативні та не проти провести весь день босоніж, запрошуються для укладання річного контракту, який починається в жовтні та передбачає переїзд на віддалений острів Кунфунаду в Індійському океані, що знаходиться в складі мальдівського заповідного атолла Баа та є одним із найбільших у складі архіпелагу. Він відомий розкішним курортом Сонева Фуші, повідомляє The Guardian.

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До кандидата є дві основні вимоги: він не тільки зобов'язаний постійно ходити босоніж, але й не повинен читати новини у жодному вигляді, чи це газета чи повідомлення на телефоні.

"Це острів такий: ні взуття, ні новин. Вони спонукають гостей возз'єднатися із землею", — пояснив Алекс МакКвін, представник Ultimate Library, яка керує книгарнею на курорті Soneva Fushi і надає бібліотечні колекції на замовлення для готелів, курортів і приватних вілл по всьому світу.

Гостям курорту — зазвичай заможним людям — рекомендується відключитися від цифрового світу та дозволити своїм "босоногим дворецьким" задовольнити їхні потреби.

МакКвін уточнив, що продавець книг на острові має бути самостійним, комунікабельним і готовим подати гостям персональні рекомендації щодо книг. Успішний кандидат нестиме одноосібну відповідальність за повсякденну роботу книгарні, враховуючи бухгалтерський облік та управління запасами. Тому перевага надається людям із досвідом роботи у сфері книготоргівлі чи видавничої справи.

Проживання на острові для такої людини буде безкоштовним, як і харчування. Він отримає доступ до тренажерного залу, спа-центру та водних видів спорту, таких як дайвінг, оскільки персонал острова має власний приватний пляж.

За свою роботу книготорговець отримуватиме $750 на місяць, проте він може збільшити цю суму за рахунок додаткових послуг, наприклад, семінарів або занять, пов'язаних із книгами.

27-річна Джорджі Полхілл, у якої нещодавно закінчився шестимісячний контракт як продавчині книг на острові, сказала, що однією з найбільших проблем, з якими вона зіткнулася як мешканка "турбованого" Лондона, було звикання до повільного, розслабленого ритму життя на Кунфунаду.

[ + – ] Джорджі Полхілл пропрацювала на острові пів року і повернулася зовсім іншою людиною

"Якби ви занадто сильно намагалися боротися з цим і зводили всіх, щоб досягти мети, у вас точно лопнула б кровоносна судина. Я повернулася зовсім іншою людиною. Я дізналася зовсім нову культуру. У мене з'явилися друзі, які залишаться в мене на все життя", — сказала дівчина. За словами Джорджі, їй довелося звикати знову носити взуття.

Раніше вона працювала в книгарні в Лондоні, але тепер розпочинає нову кар'єру в театрі.

Нагадаємо, кілька років тому для одного з ірландських островів Грейт-Бласкет було оголошено конкурс на посаду літніх доглядачів.