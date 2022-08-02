Приянка Чопра стала лицом легендарной марки Gloria Vanderbilt
Основательница марки, наследница железнодорожной империи Глория Вандербильт была настоящей звездой в свое время
Приянка Чопра стала лицом рекламной кампании легендарной марки Gloria Vanderbilt. И появилась на снимках в их фирменных джинсах, которые всегда считались самыми лестными для женской фигуры. Об этом пишет Daily Mail.
Слоган кампании "У меня есть потребности, подгони их". Приянка Чопра стала первой знаменитостью с 1990-х, корда бренд представляла Хелена Кристенсен.
Звезда сериала "Куантико" уже сказала, что очень польщена тем, что ее выбрали для кампейна.
"У меня есть формы и мне нравится, что эти джинсы подчеркивают округлости и скрывают то, что должны скрыть", — сказала Приянка, которая недавно стала матерью, родив первенца от музыканта Ника Джонаса.
До того, как начать актерскую карьеру, Приянка Чопра была моделью и стала Мисс Мира в 2000 году.
Новая рекламная кампания должна возродить к жизни легендарный бренд. Который был основан светской львицей и миллионершей Глорией Вандербильт в 1976 году.
Глория была настоящей звездой своего времени. Она скончалась в 2019 году от рака желудка в 95 лет. Но история ее жизни достойна экранизации. Глория стала наследницей миллионного состояния в один год, когда умер ее отец, наследник железнодорожной империи Вандербильт.
Маленькую Глорию, прозванную "маленькой бедной богачкой", воспитывала тетя, потому что мать девочки, не смогла получить опеку. Впрочем, Глория выдержала строгую опеку только до 17 лет, а потом сбежала в светскую жизнь.
Очаровательная наследница встречалась с предпринимателем Говардом Хьюзом и актером Эрролом Флинном. В итоге она вышла замуж за гангстера Паскуале ДиЧикко, который был гораздо старше ее. Их брак распался спустя всего четыре года.
Сразу после развода с ДиЧикко Глория Вандербильт вышла замуж за композитора Леопольда Стоковского, который был на 42 года старше нее. У них родились двое детей — Стэн и Крис.
Это брак также распался через 10 лет, но Глория вышла замуж за режиссера Сидни Люмэта, с которым прожила восемь лет. В четвертый раз она вышла замуж за писателя, сценариста и актера Уайетта Купера. Их брак продлился 15 лет, до самой смерти ее мужа.
Глория рассказывала, что это был самый удачный ее брак. Она родила двух мальчиков — Андерсона и Картера.
Андерсон в итоге сделал блестящую карьеру на CNN, а Картер в 1988 году покончил с собой, выбросившись из пентхауса своей матери.
Глория пробовала себя в разных ипостасях, была моделью, художницей и музой. С нее Трумэн Капоте написал образ Холли Голайтли из "Завтрака у Тиффани", а еще она прославилась, как создатель первых в мире дизайнерских джинсов. Глория Вандербильт получила лицензию на свой бренд и в конце концов продала права на него индийскому конгломерату Murjani Corporation.
В 1976 году ее фирменные синие джинсы из стрейчевой ткани сделали ее иконой моды. Они стали настолько популярны, что Андерсон Купер и его брат придумали игру: считали количество надписей Gloria на джинсах прохожих.
Так что, есть надежда, что Приянка Чопра вернет легендарному бренду его славу.