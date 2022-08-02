Приянка Чопра стала лицом легендарной марки Gloria Vanderbilt

Основательница марки, наследница железнодорожной империи Глория Вандербильт была настоящей звездой в свое время

Приянка Чопра стала лицом рекламной кампании легендарной марки Gloria Vanderbilt. И появилась на снимках в их фирменных джинсах, которые всегда считались самыми лестными для женской фигуры. Об этом пишет Daily Mail.

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Слоган кампании "У меня есть потребности, подгони их". Приянка Чопра стала первой знаменитостью с 1990-х, корда бренд представляла Хелена Кристенсен.

Звезда сериала "Куантико" уже сказала, что очень польщена тем, что ее выбрали для кампейна.

[ + – ] Приянка Чопра в рекламном кампейне Gloria Vanderbilt Фото: Instagram gloriavanderbilt

"У меня есть формы и мне нравится, что эти джинсы подчеркивают округлости и скрывают то, что должны скрыть", — сказала Приянка, которая недавно стала матерью, родив первенца от музыканта Ника Джонаса.

До того, как начать актерскую карьеру, Приянка Чопра была моделью и стала Мисс Мира в 2000 году.

[ + – ] Приянка Чопра в рекламном кампейне Gloria Vanderbilt Фото: Instagram gloriavanderbilt

Новая рекламная кампания должна возродить к жизни легендарный бренд. Который был основан светской львицей и миллионершей Глорией Вандербильт в 1976 году.

Глория была настоящей звездой своего времени. Она скончалась в 2019 году от рака желудка в 95 лет. Но история ее жизни достойна экранизации. Глория стала наследницей миллионного состояния в один год, когда умер ее отец, наследник железнодорожной империи Вандербильт.

[ + – ] Глория Вандербильт и Сальвадор Дали Фото: Instagram gloriavanderbilt

Маленькую Глорию, прозванную "маленькой бедной богачкой", воспитывала тетя, потому что мать девочки, не смогла получить опеку. Впрочем, Глория выдержала строгую опеку только до 17 лет, а потом сбежала в светскую жизнь.

Очаровательная наследница встречалась с предпринимателем Говардом Хьюзом и актером Эрролом Флинном. В итоге она вышла замуж за гангстера Паскуале ДиЧикко, который был гораздо старше ее. Их брак распался спустя всего четыре года.

Сразу после развода с ДиЧикко Глория Вандербильт вышла замуж за композитора Леопольда Стоковского, который был на 42 года старше нее. У них родились двое детей — Стэн и Крис.

[ + – ] Глория Вандербильт Фото: Instagram gloriavanderbilt

Это брак также распался через 10 лет, но Глория вышла замуж за режиссера Сидни Люмэта, с которым прожила восемь лет. В четвертый раз она вышла замуж за писателя, сценариста и актера Уайетта Купера. Их брак продлился 15 лет, до самой смерти ее мужа.

Глория рассказывала, что это был самый удачный ее брак. Она родила двух мальчиков — Андерсона и Картера.

Андерсон в итоге сделал блестящую карьеру на CNN, а Картер в 1988 году покончил с собой, выбросившись из пентхауса своей матери.

[ + – ] Глория Вандербильт и ее знаменитый сын Андерсон Купер Фото: Instagram gloriavanderbilt

Глория пробовала себя в разных ипостасях, была моделью, художницей и музой. С нее Трумэн Капоте написал образ Холли Голайтли из "Завтрака у Тиффани", а еще она прославилась, как создатель первых в мире дизайнерских джинсов. Глория Вандербильт получила лицензию на свой бренд и в конце концов продала права на него индийскому конгломерату Murjani Corporation.

В 1976 году ее фирменные синие джинсы из стрейчевой ткани сделали ее иконой моды. Они стали настолько популярны, что Андерсон Купер и его брат придумали игру: считали количество надписей Gloria на джинсах прохожих.

Так что, есть надежда, что Приянка Чопра вернет легендарному бренду его славу.