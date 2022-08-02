Пріянка Чопра стала обличчям легендарної марки Gloria Vanderbilt

Засновниця марки, спадкоємиця залізничної імперії Глорія Вандербільт була справжньою зіркою свого часу.

Приянка Чопра стала обличчям рекламної кампанії легендарної марки Gloria Vanderbilt. І з'явилася на знімках у їхніх фірмових джинсах, які завжди вважалися найприємнішими для жіночої фігури. Про це пише Daily Mail.

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Слоган кампанії "У мене є потреби, підганяй їх". Пріянка Чопра стала першою знаменитістю з 1990-х, коли бренд представляла Гелена Крістенсен.

Зірка серіалу "Квантіко" вже сказала, що дуже задоволена тим, що її обрали для кампейна.

[ + – ] Пріянка Чопра у рекламному кампейні Gloria Vanderbilt Фото: Instagram gloriavanderbilt

"У мене є форми і мені подобається, що ці джинси роблять акцент на округлості та приховують те, що повинні приховати", — сказала Пріянка, яка нещодавно стала матір'ю, народивши первістка від музиканта Ніка Джонаса.

До того, як розпочати акторську кар'єру, Пріянка Чопра була моделлю і стала Міс Світу в 2000 році.

[ + – ] Пріянка Чопра у рекламному кампейні Gloria Vanderbilt Фото: Instagram gloriavanderbilt

Нова рекламна кампанія має відродити до життя легендарний бренд. Який був заснований світською левицею і мільйонеркою Глорією Вандербільт у 1976 році.

Глорія була справжньою зіркою свого часу. Вона померла у 2019 році від раку шлунка у 95 років. Але історія її життя гідна екранізації. Глорія стала спадкоємицею мільйонного статку в один рік, коли помер її батько, спадкоємець залізничної імперії Вандербільт.

[ + – ] Глорія Вандербільт і Сальвадор Далі Фото: Instagram gloriavanderbilt

Маленьку Глорію, прозвану "маленькою бідною багачкою", виховувала тітка, бо мати дівчинки не змогла отримати опіку. Втім, Глорія витримала сувору опіку лише до 17 років, а потім втекла у світське життя.

Чарівна спадкоємиця зустрічалася з підприємцем Говардом Г'юзом та актором Ерролом Флінном. Зрештою вона вийшла заміж за гангстера Паскуале ДіЧікко, який був набагато старший за неї. Їхній шлюб розпався лише через чотири роки.

Одразу після розлучення з ДіЧікко Глорія Вандербільт вийшла заміж за композитора Леопольда Стоковського, який був на 42 роки старший за неї. Вони народилися двоє дітей — Стен і Кріс.

[ + – ] Глорія Вандербільт Фото: Instagram gloriavanderbilt

Цей шлюб також розпався через 10 років, але Глорія вийшла заміж за режисера Сідні Люмета, з яким прожила вісім років. Вчетверте вона вийшла заміж за письменника, сценариста та актора Вайєтта Купера. Їхній шлюб тривав 15 років, аж до смерті її чоловіка.

Глорія розповідала, що це був найвдаліший її шлюб. Вона народила двох хлопчиків — Андерсона та Картера.

Андерсон зрештою зробив блискучу кар'єру на CNN, а Картер у 1988 році наклав на себе руки, викинувшись з пентхауса своєї матері.

[ + – ] Глорія Вандербільт та її знаменитий син Андерсон Купер Фото: Instagram gloriavanderbilt

Глорія пробувала себе у різних іпостасях, була моделлю, художницею і музою. З неї Трумен Капоте написав образ Холлі Голайтлі із "Сніданку у Тіффані", а ще вона прославилася як творець перших у світі дизайнерських джинсів. Глорія Вандербільт отримала ліцензію на свій бренд і, зрештою, продала права на нього індійському конгломерату Murjani Corporation.

У 1976 році її фірмові сині джинси зі стрейчевої тканини зробили її іконою моди. Вони стали настільки популярними, що Андерсон Купер і його брат вигадали гру: рахували кількість написів Gloria на джинсах перехожих.

Тож є надія, що Пріянка Чопра поверне легендарному бренду його славу.