Нэнси Пелоси планирует остановиться в отеле "с призраками" на Тайване

Grand Hyatt Taipei, где остановится делегация спикера Палаты представителей Конгресса США, построен на месте бывшего лагеря для военнопленных времен Второй мировой войны.

Grand Hyatt Taipei — роскошный пятизвездочный отель в самом сердце столицы Тайваня Тайбэй, расположенный недалеко от небоскреба Тайбэй 101. Именно там разместится делегация спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая планирует прибыть на Тайвань на один день и уже забронировала целый этаж отеля. И именно эта гостиница окутана таинственной легендой и много лет входит в так называемый топ-10 лучших отелей с привидениями в мире.

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Нередко на туристических форумах можно прочитать отзывы о том, что посетителей Grand Hyatt Taipei беспокоят странные шорохи по ночам. Кто-то передвигает предметы в номерах с одного места на другое без ведома гостей. Некоторые постояльцы Grand Hyatt Taipei признаются, что сталкивались с бестелесными существами.

Одна из популярных историй о блуждающих духах в отеле связана с актером Джеки Чаном. Говорят, однажды он выбежал из своего номера посреди ночи, утверждая, что стал свидетелем какой-то паранормальной активности, и больше не вернулся в гостиницу.

Подтвердить эти истории невозможно. Однако свидетели паранормальных явлений предполагают, что тайна гостиницы якобы кроется в ее темном прошлом.

Легенда гласит, что роскошный Grand Hyatt Taipei построили на месте бывшего лагеря для военнопленных времен Второй Мировой войны, где в период японской оккупации проводились казни. Персонал гостиницы уверен, что иногда в номерах появляются призраки бывших заключенных. Именно поэтому в вестибюле отеля можно заметить два талисмана — свитки с заклинаниями, призванные отогнать злых духов.

Фото: Facebook

За несколько десятилетий, что существует гостиница, находилось немало тех, кто пытался опровергнуть миф о приведениях. Так издание The Business times провело целое расследование и выяснило, что на самом деле в 1939 году на месте, где сейчас располагается гостиница, был военный склад, где хранились запасы все для войны, а не тюрьма для военных заключенных.

Впрочем, жутковатое прошлое гостиницы не мешает ей быть одной из самых востребованных на Тайване.

Grand Hyatt Taipei считается отелем с самым большим количеством комнат в стране — в гостинице 850 номеров и люксов. Площадь номеров варьируется от 31 кв. м до 220 кв. м. Постояльцы могут выбрать комнаты с видом на город, горы или бассейн. Знаменитыми постояльцами отеля были бывшие президенты США Джорж Буш-старший и Билл Клинтон, итальянский оперный певец Андреа Бочелли, американская певица Бейонсе, рэпер Снуп Догг, бывший премьер-министр Соединенного Королевства Маргарет Тетчэр, австралийский актер Хью Джекман и другие.

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