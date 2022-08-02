Ненсі Пелосі планує зупинитися в готелі "з привидами" на Тайвані

Grand Hyatt Taipei, де зупиниться делегація спікерки Палати представників Конгресу США, збудований на місці колишнього табору для військовополонених часів Другої світової війни.

Grand Hyatt Taipei — розкішний п'ятизірковий готель у самому серці столиці Тайваню Тайбеї, розташований недалеко від хмарочоса Тайбей 101. Саме там розміститься делегація спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка планує прибути на Тайвань на один день і вже забронювала цілий поверх готелю. І саме цей готель огорнутий таємничою легендою та багато років входить до так званого топ-10 найкращих готелів із привидами у світі.

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Нерідко на туристичних форумах можна прочитати відгуки про те, що відвідувачів Grand Hyatt Taipei турбують дивні шурхоти вночц. Хтось пересуває предмети в номерах із одного місця в інше без відома гостей. Деякі відвідувачі Grand Hyatt Taipei зізнаються, що стикалися з безтілесними істотами.

Одна з популярних історій про духів, які блукають у готелі, пов'язана з актором Джекі Чаном. Кажуть, одного разу він вибіг зі свого номера посеред ночі, стверджуючи, що став свідком якоїсь паранормальної активності й більше не повернувся в готель.

Підтвердити ці історії неможливо. Проте свідки паранормальних явищ припускають, що таємниця готелю нібито криється в його темному минулому.

Легенда свідчить, що розкішний Grand Hyatt Taipei збудували на місці колишнього табору для військовополонених часів Другої світової війни, де під час японської окупації проводили страти. Персонал готелю впевнений, що іноді в номерах з'являються привиди колишніх в'язнів. Саме тому у вестибюлі готелю можна помітити два талісмани — сувої із заклинаннями, покликані відігнати злих духів.

Фото: Facebook

За кілька десятиліть, що існує готель, було чимало тих, хто намагався спростувати міф про привидів. Видання The Business times провело ціле розслідування та з'ясувало, що насправді 1939 року на місці, де зараз розташований готель, був військовий склад, де зберігалися запаси для війни, а не в'язниця для військових в'язнів.

Утім, моторошне минуле готелю не заважає йому бути одним із найзатребуваніших на Тайвані.

Grand Hyatt Taipei вважається готелем із найбільшою кількістю кімнат у країні — у готелі 850 номерів і люксів. Площа номерів варіюється від 31 кв. м до 220 кв. м. Гості можуть вибрати кімнати з видом на місто, гори чи басейн. Знаменитими постояльцями готелю були колишні президенти США Джорж Буш-старший і Білл Клінтон, італійський оперний співак Андреа Бочеллі, американська співачка Бейонсе, репер Снуп Догг, колишня прем'єр-міністерка Сполученого Королівства Маргарет Тетчер, австралійський актор Г'ю Джекман.

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