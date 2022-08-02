Австрийский принц устроил сказочную свадьбу с моделью-аристократкой

Принц Поль-Антон Эстерхази фон Галанта происходит из древнего австро-венгерского рода

Принц Поль-Антон Эстерхази фон Галанта, один из самых завидных женихов Европы, женился в 36 лет на 33-летней модели Франциске Рейтер, которая происходит из аристократического рода. Шикарная свадьба прошла в замке в Каринтии, Австрия. Об этом пишет Daily Mail.

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Семья Антона была когда-то была одной из самых богатых в Австро-Венгрии. Но когда после Первой мировой войны эти два государства разделились, имущество семьи было разделено.

[ + – ] Свадьба принца Поля-Антона Эстерхази фон Галанта и Франциски Рейтер Фото: Соцсети [ + – ] Свадьба принца Поля-Антона Эстерхази фон Галанта и Франциски Рейтер Фото: Соцсети

Земельная реформа в Венгрии означала конфискацию собственности у бывших князей и других знатных семей. Между тем, один правящий глава семьи, князь Поль, в конечном итоге оставил все свое состояние своей вдове Мелинде, а его имущество и земли, перешли к его племяннику принцу Антону.

Жених Поль-Антон — единственный ребенок Антона Рудольфа Мари Георга Кристофа Хубертуса Йоханнеса Карла Аглаи, 13-го князя Эстерхази фон Галанта и его первой жены Урсулы Кениг. Со своей невестой он обручился в 2021 году.

Его отец, к слову, работает князем. Его наняла Венгрия, чтобы он жил при дворце Эстерхази в Фертеде и развлекал туристов.

Впрочем, Поль говорит, что не считает себя принцем и живет "обычной жизнью". Он получил образование в престижной школе-интернате в Англии, учился в Сент-Эндрюсском университете и получил степень магистра в Оксфорде. А Франциска фон Рейтер изучала математику в Эдинбургском университете, прежде чем стать моделью.

[ + – ] Свадьба принца Поля-Антона Эстерхази фон Галанта и Франциски Рейтер Фото: Соцсети [ + – ] Свадьба принца Поля-Антона Эстерхази фон Галанта и Франциски Рейтер Фото: Соцсети

Свадьба прошла в старинном замке. Франциска, которую все зовут Сисси, выбрала два элегантных наряда и бриллиантовые фамильные украшения.

Напомним, ранее роскошную свадьбу в королевском стиле устроила принцесса Шарлотта де Бурбон-Пармская, принадлежащая к испанской королевской семье. Ее избранником стал гватемальский дипломат Хавьер Вальядарес Урруэла, сын посла Гватемалы в Великобритании.