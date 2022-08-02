Австрійський принц влаштував казкове весілля з моделлю-аристократкою

Принц Поль-Антон Естергазі фон Галанта походить зі стародавнього австро-угорського роду.

Принц Поль-Антон Естергазі фон Галанта, один із найзавидніших наречених Європи, одружився в 36 років із 33-річною моделлю Францискою Рейтер, яка походить із аристократичного роду. Шикарне весілля відбулося в замку в Каринтії, що в Австрії. Про це пише Daily Mail.

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Сім'я Антона була колись однією з найбагатших в Австро-Угорщині. Але коли після Першої світової війни ці дві держави поділилися, майно сім'ї було поділене.

[ + – ] Весілля принца Поля-Антона Естергазі фон Галанта та Франциски Рейтер Фото: Соцсети [ + – ] Весілля принца Поля-Антона Естергазі фон Галанта та Франциски Рейтер Фото: Соцсети

Земельна реформа в Угорщині означала конфіскацію власності в колишніх князів та інших почесних сімей. Єдиний глава сім'ї, який правив, князь Поль, зрештою залишив весь свій статок своїй вдові Мелінді, а його майно та землі перейшли до його племінника принца Антона.

Наречений Поль-Антон — єдина дитина Антона Рудольфа Марі Георга Крістофа Губертуса Йоханнеса Карла Аглаї, 13-го князя Естергазі фон Галанта, та його першої дружини Урсули Кеніг. Зі своєю нареченою він побрався 2021 року.

Його батько, до речі, працює князем. Його найняла Угорщина, щоб він жив при палаці Естергазі у Фертеді та розважав туристів.

Утім, Поль каже, що не вважає себе принцом і живе "звичайним життям". Він здобув освіту в престижній школі-інтернаті в Англії, навчався в Сент-Ендрюському університеті й здобув ступінь магістра в Оксфорді. А Франциска фон Рейтер вивчала математику в Единбурзькому університеті, перш ніж стати моделлю.

[ + – ] Весілля принца Поля-Антона Естергазі фон Галанта й Франциски Рейтер Фото: Соцсети [ + – ] Весілля принца Поля-Антона Естергазі фон Галанта й Франциски Рейтер Фото: Соцсети

Весілля відбулося в старовинному замку. Франциска, яку всі звуть Сіссі, обрала два елегантні вбрання та діамантові фамільні прикраси.

Нагадаємо, раніше розкішне весілля в королівському стилі влаштувала принцеса Шарлотта де Бурбон-Пармська, яка належить до іспанської королівської родини. Її обранцем став гватемальський дипломат Хав'єр Вальядарес Урруела, син посла Гватемали у Великій Британії.