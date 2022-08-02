Топ-5 идей ярких ногтей. Самый стильный маникюр августа 2022

Красочный цветочный принт или сочный фруктовый дизайн — то, что нужно для лучшего летнего маникюра.

Лето — самый насыщенный сезон, который предлагает десятки различных вариантов нейл-арта на любой вкус. Можно нарисовать на ноготках яркие подсолнухи или нежные ромашки, изобразить сочные ягоды и фрукты или выбрать нюдовое покрытие и добавить к нему геометрический рисунок. Все зависит от ваших предпочтений и настроения.

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Цветочный маникюр

Цветочные мотивы как никогда актуальны этим летом. В тренде буйство красок. Так что выбирайте основу насыщенного цветы и украшайте ноготки яркими цветами. Подойдут как одиночные нежные бутоны, так и шикарные букеты. При желании маникюр можно дополнить логотипами, словами, цифрами и любыми другими тематическими рисунками.

Также цветочные мотивы хорошо смотрятся на нюдовой основе.

Сочные фрукты

Очень стильно и к месту в августе будет маникюр с изображением спелых яблок, винограда, лимонов, апельсинов, киви, и других фруктов. Можно нарисовать на ноготках спелый арбуз, аппетитную клубнику или нежную малину. Гармонично смотрятся цвет основы в тон дизайна. А также полупрозрачные нюдовые тона, которые отлично дополняют яркие рисунки фруктов.

Эффект перепелиного яйца

Маникюр с эффектом перепелиного яйца попал в тренды весенне-летнего сезона. Такой нейл-арт выглядит очень стильно и подойдет даже тем, кто не может сделать броский маникюр из-за рабочего дресс-кода. Яркие брызги эффектно смотрятся на молочном покрытии. А если хотите добавить красок — выберете насыщенный зеленый или красный тона. Будет смотреться креативно и добавит летнего настроения.

Стильная геометрия

Геометрический рисунок не теряет своей актуальности который сезон. Особенно популярны среди модниц ассиметричные полоски разных размеров и цветов. Их располагают на ноготках вертикально или горизонтально. Такой рисунок подойдет для маникюра в стиле минимализма. Для тех, кто любит поярче, дополнительно геометрический рисунок можно украсить глиттером или стразами.

Анималистичный принт

Звериный принт в тренде как у дизайнеров одежды, так и у мастеров нейл-арта. Анималистичный рисунок смотрится очень стильно. Ноготки можно украсить тигровым или змеином принтом, а также принтом зебры. Единственная рекомендация — делайте такой дизайн только на нескольких ноготках. Остальные просто покройте ярким лаком.

Фокус ранее рассказывал о самых модных идеях мерцающего маникюра.