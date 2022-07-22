Топ-5 идей самого модного мерцающего маникюра в августе 2022

Блестящий дизайн, красиво переливающийся на солнце, — отличное решение для летнего маникюра.

Модный маникюр с блестками добавит праздничного настроения любому пасмурному дню. Причем такой вариант нейл-арта подойдет не только для торжественных случаев, но и для повседневных образов. Достаточно подобрать нежную нюдовую основу или сделать классический френч, декорированный глиттером. Еще одно особенное свойство мерцающего маникюра — он потрясающе переливается на солнце. Отличное решение для летних дней.

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Нежный нюд

Глиттер отлично дополняет нежный нюдовый маникюр и придает ему эффект хрустального покрытия, если подобрать полупрозрачные мерцающие блестки. Можно сделать вариант неклассического френча — выбрать основу розового или бежевого оттенка, а луну на ноготке нарисовать серебристым глиттером.

Также интересно будет сочетаться классический френч и несколько ноготков, декорированных блестками. Для такого дизайна выбирайте глиттер с крупными мерцающими частицами. Также ноготки можно украсить стразами.

Еще один вариант нежного маникюра — молочная основа и прозрачное покрытие с мелким глиттером. Такой дизайн будет фантастически красиво переливаться на солнце и точно повысит вам настроение.

Ярче солнца

В конце концов, глиттер — это про мерцание. Выберете яркую летнюю основу — оранжевую, красную, желтую, зеленую и добавьте побольше блесток. Можно сделать мерцающий дизайн только одного ноготка или покрыть блестками все пальчики. Все зависит от вашего настроения и желания блистать. Несколько ноготков можно дополнительно декорировать стразами.

Градиент

Еще один стильный вариант мерцающего дизайна – градиентный переход от одного цвета к другому. Маникюр, выполненный в такой технике, сам по себе выглядит привлекательно. А если добавить к нему блесток или покрыть ноготки светоотражающим гель-лаком — результат будет впечатляющим.

Втирка

Добиться эффекта мерцания также можно с помощью техники втирки. Для этого мастера маникюра используют специальный порошкообразный пигмент из полиэстера, напоминающий пудру, который втирают в гель-лак поступательными движениями. Потрясающе смотрится металлическая втирка. Для нее можно выбрать любые яркие цвета.

Также можно сделать более сдержанный вариант втирки с нюдовыми оттенками. Будет смотреться не менее празднично и подойдет для тех случаев, когда работа требует сдержанного дресс-кода.

Фото: Instagram

Летняя ночь

Маникюр, который напоминает про летние ночи под звездным небом — темная основа и блестящее покрытие. Такой дизайн смотрится эффектно и точно подойдет для шумных вечеринок. Нейл-арт можно комбинировать с другими вариантами дизайна. Например, покрыть большой палец нюдовой основой и добавить небольшой рисунок. Кроме того, покрытие с глиттером может быть цветным, что придаст дополнительный мерцающий эффект вашему маникюру.

Фокус ранее писал о самом модном маникюре в августе. В топе оттенков красный цвет покрытия, который подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей.

Также Фокус рассказывал о том, какой маникюр выбирают знаменитости. Недавно Виктория Бекхэм продемонстрировала самый модный нейл-арт июля. Она выбрала дизайн в золотом стиле.