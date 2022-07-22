Топ-5 ідей наймоднішого мерехтливого манікюру в серпні 2022

Блискучий дизайн, що гарно переливається на сонці, — відмінне рішення для літнього манікюру.

Модний манікюр із блискітками додасть святкового настрою будь-якому похмурому дню. Причому такий варіант нейл-арту підійде не лише для урочистих випадків, а й для повсякденних образів. Достатньо підібрати ніжну нюдову основу або зробити класичний френч, декорований глітером. Ще одна особлива властивість мерехтливого манікюру — він приголомшливо переливається на сонці. Відмінне рішення для літніх днів.

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Ніжний нюд

Глітер відмінно доповнює ніжний нюдовий манікюр і надає йому ефекту кришталевого покриття, якщо підібрати напівпрозорі мерехтливі блискітки. Можна зробити варіант некласичного френча — вибрати основу рожевого або бежевого відтінку, а місяць на нігті намалювати сріблястим глітером.

Також цікаво поєднуватиметься класичний френч та кілька нігтиків, декорованих блискітками. Для такого дизайну вибирайте глітер з великими мерехтливими частинками. Також нігтики можна прикрасити стразами.

Ще один варіант ніжного манікюру — молочна основа та прозоре покриття з дрібним глітером. Такий дизайн фантастично красиво переливатиметься на сонці і точно підвищить настрій.

Яскравіше за сонце

Зрештою, глітер — це мерехтіння. Виберіть яскраву літню основу — помаранчеву, червону, жовту, зелену — і додайте побільше блискіток. Можна зробити мерехтливий дизайн тільки одного нігтика або покрити блискітками всі пальчики. Все залежить від вашого настрою та бажання блищати. Декілька нігтиків можна додатково декорувати стразами.

Градієнт

Ще один стильний варіант мерехтливого дизайну — градієнтний перехід від кольору до іншого. Манікюр, виконаний у такій техніці, й сам має привабливий вигляд. А якщо додати до нього блискіток або покрити нігтики світловідбиваючим гель-лаком — результат буде дивовижним.

Втирання

Отримати ефект мерехтіння можна також за допомогою техніки втирання. Для цього майстри манікюру використовують спеціальний порошкоподібний пігмент із поліестеру, що нагадує пудру, який втирають у гель-лак поступальними рухами. Має чудовий вигляд металеве втирання. Для нього можна вибрати будь-які яскраві кольори.

Також можна зробити стриманіший варіант втирання з нюдовими відтінками. Матиме не менш святковий вигляд і підійде для тих випадків, коли робота вимагає стриманого дрес-коду.

Фото: Instagram

Літня ніч

Манікюр, який нагадує про літні ночі під зоряним небом, — темна основа та блискуче покриття. Такий дизайн має ефектний вигляд і точно підійде для галасливих вечірок. Нейл-арт можна поєднувати з іншими варіантами дизайну. Наприклад, покрити великий палець нюдовою основою та додати невеликий малюнок. Крім того, покриття з глітером може бути кольоровим, що додасть додатковий мерехтливий ефект вашому манікюру.

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