Наймодніший колір манікюру серпня 2022. Топ ідей покриття червоним лаком

Цей відтінок завжди буде вдалим рішенням.

Червоний колір покриття завжди був, є і буде в топі відтінків при виборі свіжого манікюру. Колір гранату, ягід та калини ідеально підійде як для коротких, так і для довгих нігтів.

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Класика

Червоний колір доволі стильно та вдало виглядає і без різноманітних дизайнів та доданих кольорів. Проте за бажання ви можете поекспериментувати та втілити в життя свої фантазії.

Педикюр

Червоний колір доволі вдало виглядатиме і на ваших ногах. Тому при виборі свіжого педикюру зверніть увагу на колір вічної класики.

Золоті нотки

Ідеальним доповненням до червоного відтінку стануть золоті мотиви. Ви можете використати як золотистий лак, так і різноманітну фольгу чи втирання.

Нещодавно Вікторія Бекхем також показала наймодніший золотий манікюр літа 2022.

Любовні мотиви

Червоний колір — це ще й про кохання. З червоними сердечками асоціюються найтепліші моменти нашого життя, тому радимо звернути увагу на такий дизайн нігтів для серпня 2022.

"Spice Girls"

Для фанатів Вікторії Бекхем, колишньої "Перчинки", такий дизайн манікюру стане особливо цікавим, адже червоний колір — це ще й спілий гострий перець.

Ягідні акценти

Літо перейшло свій екватор, проте сезонні овочі та фрукти продовжують з'являтися на прилавках, попри складну ситуацію в країні. Для любителів літніх плодів радимо звернути увагу на "кавуновий" та "вишневий" дизайни.

Нагадаємо, який ще колір манікюру перебуває в топі влітку 2022. З таким покриттям ви станете схожою на ляльку Барбі.