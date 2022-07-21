Самый модный цвет маникюра на август 2022. Топ идей покрытия красным лаком

Этот оттенок всегда будет удачным решением.

Красный цвет покрытия всегда был, есть и будет в топе оттенков при выборе свежего маникюра. Цвет граната, ягод и калины идеально подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей.

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Классика

Красный цвет довольно стильно и удачно выглядит без разнообразных дизайнов и добавленных цветов. Однако при желании вы можете поэкспериментировать и претворить в жизнь свои фантазии.

Педикюр

Красный цвет будет довольно удачно выглядеть и на ваших ногах. Поэтому при выборе дизайна свежего педикюра обратите внимание на цвет вечной классики.

Золотые нотки

Идеальным дополнением к красному оттенку станут золотые мотивы. Вы можете использовать как золотистый лак, так и разнообразную фольгу или втирку.

Недавно Виктория Бекхэм также показала самый модный золотой маникюр лета 2022.

Любовные мотивы

Красный цвет – это еще и о любви. С красными сердечками ассоциируются самые теплые моменты нашей жизни, поэтому рекомендуем обратить внимание на такой дизайн ногтей для августа 2022.

"Spice Girls"

Для фанатов Виктории Бекхэм, бывшей "Перчинки", такой дизайн маникюра станет особенно интересным, ведь красный цвет это еще и спелый острый перец.

Ягодные акценты

Лето перешло свой экватор, однако сезонные овощи и фрукты продолжают появляться на прилавках, несмотря на сложную ситуацию в стране. Для любителей летних плодов рекомендуем обратить внимание на "арбузный" и "вишневый" дизайны.

Напомним, какой еще цвет маникюра находится в топе летом 2022 . С таким покрытием вы станете похожей на куклу Барби.