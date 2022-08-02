Топ-5 ідей яскравих нігтів. Найстильніший манікюр серпня 2022 року

Барвистий квітковий принт або соковитий фруктовий дизайн — те, що потрібне для найкращого манікюру.

Літо — найнасиченіший сезон, який пропонує десятки різних варіантів нейл-арту на будь-який смак. Можна намалювати на нігтях яскраві соняшники або ніжні ромашки, зобразити соковиті ягоди та фрукти або вибрати нюдове покриття й додати до нього геометричний малюнок. Усе залежить від ваших уподобань і настрою.

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Квітковий манікюр

Квіткові мотиви як ніколи актуальні цього літа. У тренді буяння барв. Так що вибирайте основу насиченого кольору та прикрашайте нігтики яскравими квітами. Підійдуть як поодинокі ніжні бутони, так і шикарні букети. За бажання манікюр можна доповнити логотипами, словами, цифрами та будь-якими іншими тематичними малюнками.

Також квіткові мотиви мають гарний вигляд на нюдовій основі.

Соковиті фрукти

Дуже стильним і доречним у серпні буде манікюр із зображенням стиглих яблук, винограду, лимонів, апельсинів, ківі й інших фруктів. Можна намалювати на нігті стиглий кавун, апетитну полуницю або ніжну малину. Гармонійний вигляд мають колір основи в тон дизайну. А також напівпрозорі тони нюду, які відмінно доповнюють яскраві малюнки фруктів.

Ефект перепелиного яйця

Манікюр із ефектом перепелиного яйця потрапив у тренди весняно-літнього сезону. Такий нейл-арт має дуже стильний вигляд і підійде навіть тим, хто не може зробити яскравий манікюр через робочий дрес-код. Яскраві бризки мають ефектний вигляд на молочному покритті. А якщо хочете додати фарб, оберіть насичений зелений або червоний тони. Матиме креативний вигляд і додасть літнього настрою.

Стильна геометрія

Геометричний малюнок не втрачає своєї актуальності котрий сезон. Особливо популярні серед модниць асиметричні смужки різних розмірів і кольорів. Їх розташовують на нігті вертикально або горизонтально. Такий малюнок пасуватиме для манікюру в стилі мінімалізму. Для тих, хто любить яскравіше, додатково геометричний малюнок можна прикрасити гліттером або стразами.

Анімалістичний принт

Звірячий принт у тренді як дизайнерів одягу, так і майстрів нейл-арту. Анімалістичний малюнок має дуже стильний вигляд. Нігтики можна прикрасити тигровим або зміїним принтом, а також принтом зебри. Єдина рекомендація — робіть такий дизайн лише на кількох нігтиках. Інші просто покрийте яскравим лаком.

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