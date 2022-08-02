Москвичи стояли в очередях часами, чтобы попасть в магазины H&M

Магазины будут работать, пока не распродадут остатки товара, после они закроются

Магазины H&M открылись в Москве. И возле них моментально выстроились "километровые" очереди. Открытие должно было состояться еще накануне, однако посетители, собравшиеся у закрытых бутиков, ждали напрасно, пишет ТАСС.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Точки сети заработали в торговых центрах "Авиапарк" и "Метрополис". Цена на одежду, как сообщают в соцсетях, выросла, также в магазинах убрали все скидки, к тому ж нельзя купить товары для дома, но россиян это не остановило, они были готовы часами стоять у дверей, чтобы купить наряды H&M, которые, видимо, скоро станут дефицитом.

[ + – ] Очереди в H&M в Москве Фото: ТАСС

Местные журналисты сообщают, что в среднем люди проводят в очереди около часа. Покупатели приходят сразу за большим количеством одежды. Так, одна женщина вышла из магазина с 50 вещами.

[ + – ] Очереди в H&M в Москве

Вероятно, потом они появятся в перепродаже на онлайн-площадках, как это уже происходило с товарами IKEA.

Покупатели могут приобрести весеннюю и летнюю коллекции. В компании рассказали, что точные даты открытия магазинов в регионах и Москве до сих пор не известны. Представители H&M отметили, что не стали возобновлять работу всех точек одновременно, чтобы избежать ажиотажа.

Компания H&M приостановила все продажи в России в начале марта после начала войны в Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке.

[ + – ] Очереди в H&M в Москве

Сейчас шведская компания H&M Group ищет покупателя для бизнеса в РФ. В выставленные на продажу активы входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57 700 квадратов и запасы товаров на 30 недель, стоимость которых оценивается в 210 миллионов долларов.