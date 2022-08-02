Москвичі стояли в чергах годинами, щоб потрапити в магазини H&M

Магазини працюватимуть, поки не розпродадуть залишки товару, після чого вони закриються.

Магазини H&M відкрилися в Москві, і біля них миттєво вишикувалися "кілометрові" черги. Відкриття мало відбутися ще напередодні, проте відвідувачі, які зібралися біля закритих бутиків, чекали даремно, пише ТАРС.

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Точки мережі запрацювали в торгових центрах "Авіапарк" і "Метрополіс". Ціна на одяг, як повідомляють у соцмережах, зросла, також у магазинах прибрали всі знижки, до того ж не можна купити товари для дому, але росіян це не зупинило, вони були готові годинами стояти біля дверей, щоби купити наряди H&M, які, мабуть, незабаром стануть дефіцитом.

[ + – ] Черги в H&M у Москві Фото: ТАСС

Місцеві журналісти повідомляють, що в середньому люди проводять у черзі близько години. Покупці приходять одразу за великою кількістю одягу. Так, одна жінка вийшла з магазину з 50 речами.

[ + – ] Черги в H&M у Москві

Імовірно, потім вони з'являться в перепродажі онлайн-майданчиків, як це вже відбувалося з товарами IKEA.

Покупці можуть придбати весняну та літню колекції. У компанії розповіли, що точні дати відкриття магазинів у регіонах і Москві досі не відомі. Представники H&M зазначили, що не почали відновлювати роботу всіх точок одночасно, щоб уникнути ажіотажу.

Компанія H&M призупинила весь продаж у Росії на початку березня після початку війни в Україні. 18 липня стало відомо, що шведська мережа повністю припинить діяльність на російському ринку.

[ + – ] Черги в H&M у Москві

Наразі шведська компанія H&M Group шукає покупця для бізнесу в РФ. У виставлені на продаж активи входить портфель прав оренди близько 170 магазинів у 65 містах Росії, розподільний центр площею 57 700 квадратів і запаси товарів на 30 тижнів, вартість яких оцінюють у 210 мільйонів доларів.