В персиковом платье. Шакиру заметили в аэропорту Майами с детьми

Артистке по-прежнему грозит восемь лет тюремного заключения за налоговое мошенничество, если ее признают виновной.

45-летнюю колумбийскую звезду Шакиру заметили в аэропорту Майами вместе с двумя сыновьями — семилетнем Сашей и девятилетнем Миланом. Это произошло вскоре после того, как испанская прокуратура предупредила певицу, что ее могут посадить в тюрьму, если она будет признана виновной в предполагаемом налоговом мошенничестве на сумму 15,5 миллиона долларов. Об этом пишет Daily mail.

В аэропорту Шакира выглядела непринужденно. Она улыбалась, держа за руку двоих сыновей. Шакира была одета в персиковое летнее платье, которое она сочетала с белыми эспадрильями на платформе. Образ дополняла сумочка в тон платья, которую певица держала на запястье.

Дети Шакиры были одеты в похожие наряды, состоящие из красных футболок, черных шорт и спортивных кроссовок.

Напомним, колумбийскую знаменитость предупредили, что она может получить тюремный срок до восьми лет, если ее признают виновной в предполагаемом налоговом мошенничестве. Шакиру обвиняют в использовании незаконной договоренности с 2012 по 2014 год, когда она была в отношениях с футболистом Жераром Пике, который живет и играет в Барселоне. Знаменитость обвиняют в том, что она притворялась, будто в тот период проживала за границей, и использовала офшорную корпоративную структуру для уклонения от уплаты налогов. Испанская прокуратура также требует, чтобы Шакира выплатила штрафа в размере 24,5 млн долларов.

Адвокаты звезды утверждают, что артистка уже выплатила деньги, которые якобы должна казне, а также проценты, которые, как полагают, составляют 3,6 миллионов долларов.

Как известно, в июне 2022 Шакира рассталась со своим бывшим возлюбленным, футболистом Жераром Пике, после 11 лет совместной жизни. Причиной разрыва стала измена спортсмена. В СМИ писали, что Шакира застала его с другой женщиной, после чего пара решила расстаться. У знаменитостей есть двое детей — семилетний Саша и девятилетний Милан.

Фокус ранее писал о том, что артистка и ее бывший возлюбленный решают, где будут жить их дети после расставания знаменитостей.