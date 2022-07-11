Жерар Пике бросил свою любовницу ради Шакиры

Певица и футболист разошлись после 10-летних отношений.

35-летний испанский футболист Жерар Пике бросил свою любовницу ради воссоединения с певицей Шакирой. Об этом пишет Мarca.

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Как известно, спортсмен уже планировал строить жизнь с новой возлюбленной и даже познакомил ее с детьми. Однако неожиданно Пике закончил отношения с официанткой для примирения с мамой своих двух сыновей — Саши и Милана.

Источники, близкие к паре, сообщают, что футболист "Барселоны" пытается спасти романтические отношения с колумбийской певицей Шакирой через адвокатов. Артистка не прочь пойти на уступки. Но только ради несовершеннолетних сыновей.

В частности, Пике и Шакира не могут договориться о том, где будут жить их дети. Спортсмен хочет, чтобы они с Шакирой остались в Барселоне. А вот сама певица планирует перебраться с ними в США.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике с детьми Фото: Getty Images

Шакира и Жерар Пике разошлись летом 2022 после более чем 10 лет отношений. Пара официально так и не заключила брак, однако воспитывает двоих детей. Как известно, причиной разрыва стали многочисленные измены футболиста.

Напомним, как 45-летняя Шакира реагирует на расставание со своим бывшим бойфрендом и его новую возлюбленную.

Также Фокус писал о новой странице в жизни Шакиры. После скандального расставания певица стала инвестором крупной компании.