Жерар Піке кинув свою коханку заради Шакіри

Пара розійшлася після 10-річних стосунків.

35-річний іспанський футболіст Жерар Піке покинув свою коханку заради возз'єднання із співачкою Шакірою. Про це пише Мarca.

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Як відомо, спортсмен уже планував будувати життя з новою коханою і навіть познайомив її з дітьми. Проте несподівано Піке закінчив стосунки з офіціанткою заради примирення з мамою своїх двох синів — Саші та Мілана.

Джерела, близькі до пари, повідомляють, що наразі футболіст "Барселони" намагається врятувати романтичні стосунки з колумбійською співачкою Шакірою через адвокатів. Артистка не проти піти на поступки. Але винятково заради неповнолітніх синів.

Зокрема Піке та Шакіра не можуть домовитись про те, де житимуть їхні діти. Спортсмен хоче, щоб вони з Шакірою залишились у Барселоні. А от сама співачка планує перебратись з ними до США.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке з дітьми Фото: Getty Images

Шакіра та Жерар Піке розійшлися влітку 2022 після понад 10 років стосунків. Пара офіційно не уклала шлюб, проте виховувала двох дітей. Як відомо, причиною розриву стали численні зради футболіста.

Нагадаємо, як 45-річна Шакіра реагує на розставання зі своїм колишнім бойфрендом та його нову кохану.

Також Фокус писав про нову сторінку у житті Шакіри. Після скандального розставання співачка стала інвестором крупної компанії.