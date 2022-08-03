У персиковій сукні. Шакіру помітили в аеропорту Маямі з дітьми

Артистці, як і раніше, загрожує вісім років ув'язнення за податкове шахрайство, якщо її визнають винною.

45-річну колумбійську зірку Шакіру помітили в аеропорту Маямі разом із двома синами — семирічним Сашею та дев'ятирічним Міланом. Це сталося невдовзі після того, як іспанська прокуратура попередила співачку, що її можуть посадити у в'язницю, якщо її визнають винною в передбачуваному податковому шахрайстві на суму 15,5 мільйона доларів. Про це пише Daily Мail.

В аеропорту Шакіра мала невимушений вигляд. Вона посміхалася, тримаючи за руку двох синів. Шакіра була одягнена в персикову літню сукню, яку вона поєднувала з білими еспадрильями на платформі. Образ доповнювала сумочка в тон сукні, яку співачка тримала на зап'ясті.

Діти Шакіри були одягнені в схожі вбрання, що складалися з червоних футболок, чорних шортів і спортивних кросівок.

Нагадаємо, колумбійську знаменитість попередили, що вона може отримати тюремний термін до восьми років, якщо її визнають винною в передбачуваному податковому шахрайстві. Шакіру звинувачують у використанні незаконної домовленості з 2012 по 2014 рік, коли вона була у відносинах із футболістом Жераром Піке, який живе та грає в Барселоні. Знаменитість звинувачують у тому, що вона вдавала, ніби в той період проживала за кордоном, і використовувала корпоративну офшорну структуру для ухилення від сплати податків. Іспанська прокуратура також вимагає, щоб Шакіра виплатила штраф у розмірі 24,5 млн доларів.

Адвокати зірки стверджують, що артистка вже виплатила гроші, які нібито винна скарбниці, а також відсотки, які, як вважають, становлять 3,6 мільйона доларів.

Як відомо, у червні 2022 року Шакіра розлучилася зі своїм колишнім коханим, футболістом Жераром Піке, після 11 років спільного життя. Причиною розриву стала зрада спортсмена. У ЗМІ писали, що Шакіра застала його з іншою жінкою, після чого пара вирішила розлучитися. У знаменитостей є двоє дітей — семирічний Саша та дев'ятирічний Мілан.

Фокус раніше писав про те, що артистка та її колишній коханий вирішують, де житимуть їхні діти після розлучення знаменитостей.