Сумочка в виде мухомора. Дизайнер Джудит Лейбер представила новую модель

Сумочка в виде гриба была создана при участии певицы Кэти Перри.

Знаменитая дизайнер "сумочки в виде гамбургера" и "сумочки в виде пакетика с картошкой" Джудит Лейбер представила новую модель — сумочку в виде мухомора, украшенную 10 тысячами кристаллов и жемчужин. Над ее созданием Лейбер работала вместе с певицей Кэти Перри, которая является поклонницей ее эксклюзивных изделий. Об этом пишет WWD.

Сумочка представлена в ярко-красном оттенке с алыми и бордовыми вкраплениями. Ножка "гриба" украшена кристаллами светло-золотистого цвета с опаловыми вставками. Шляпка расшита жемчужинами разных размеров. Внутренняя часть сумочки отделана металлизированной кожей.

[ + – ] Фото: judith leiber Сумочка в виде мухомора

Каждая деталь украшена ручной росписью. У сумочки есть съемная цепочка через плечо с медальоном Katy Perry Play.

Изделие стоит 6, 1 тысяч долларов. Сумочку можно приобрести на сайте бренда или в магазине в Resorts World Las Vegas.

"Я рада представить это сотрудничество с Джудит Лейбер Кутюр для моего шоу Play", — сказал Кети Перри. Знаменитость отметила, что полюбила работы дизайнера с того момента, как смогла себе их позволить.

"Этот эксклюзивный предмет — лучшая памятная вещь для "Play"", — добавила артистка.

Перри, которая известна любовью к экстравагантным вещам, раньше уже примеряла дизайнерские вещи Джудит Лейбер. Так она появилась с клатчем-гамбургером, который дополнял гигантское платье-гамбургер, на Met Gala в 2019 году, а также взяла с собой клатч в виде футбольного мяча, расшитый кристаллами, на церемонию награждения НФЛ в прошлом году.

По словам главного креативного директора Джудит Лейбер Яны Мэтисон, вдохновением для создания сумочки в виде мухомора послужила резиденция Кэти Перри "Play".

"Ее уверенность и безупречное чувство стиля делают ее идеальным партнером бренда Judith Leiber. Она является высшим представителем веселых и бесстрашных коллекционеров, которые любят бренд Judith Leiber Couture" — отметила Мэтисон.

Дизайнерские сумочки Джудит Лейбер представлены в 105 торговых точках в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

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