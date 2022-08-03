Сумочка у вигляді мухомора. Дизайнерка Джудіт Лейбер представила нову модель

Сумочку у вигляді гриба створили за участю співачки Кеті Перрі.

Знаменита дизайнерка "сумочки у вигляді гамбургера" та "сумочки у вигляді пакетика з картоплею" Джудіт Лейбер представила нову модель — сумочку у вигляді мухомора, прикрашену 10 тисячами кристалів і перлин. Над її створенням Лейбер працювала разом зі співачкою Кеті Перрі, яка є шанувальницею її ексклюзивних виробів. Про це пише WWD.

Сумочка представлена в яскраво-червоному відтінку з червоними та бордовими вкрапленнями. Ніжка "гриба" прикрашена кристалами світло-золотистого кольору з опаловими вставками. Капелюшок розшитий перлинами різних розмірів. Внутрішня частина сумочки оброблена металізованою шкірою.

[ + – ] Фото: judith leiber. Сумочка у вигляді мухомора

Кожна деталь прикрашена ручним розписом. Сумочка має знімний ланцюжок через плече з медальйоном Katy Perry Play.

Виріб коштує 6,1 тисяч доларів. Сумочку можна придбати на сайті бренду або в магазині Resorts World Las Vegas.

"Я рада представити цю співпрацю з Джудіт Лейбер Кутюр для мого шоу Play", — сказала Кеті Перрі. Знаменитість наголосила, що полюбила роботи дизайнерки з того моменту, як змогла собі їх дозволити.

"Цей ексклюзивний предмет — найкраща пам'ятна річ для Play", — додала артистка.

Перрі, яка відома любов'ю до екстравагантних речей, раніше вже приміряла дизайнерські речі Джудіт Лейбер. Так вона з'явилася з клатчем-гамбургером, який доповнював гігантську сукню-гамбургер на Met Gala у 2019 році, а також взяла із собою клатч у вигляді футбольного м'яча, розшитий кристалами, на церемонію нагородження НФЛ минулого року.

За словами головної креативної директорки Джудіт Лейбер Яни Метісон, натхненням для створення сумочки у вигляді мухомора стала резиденція Кеті Перрі Play.

"Її впевненість і бездоганне почуття стилю роблять її ідеальною партнеркою бренду Judith Leiber. Вона є найвищим представником веселих і безстрашних колекціонерів, які люблять бренд Judith Leiber Couture", — зазначила Метісон.

Дизайнерські сумочки Джудіт Лейбер представлені в 105 торгових точках у США, Європі, на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії.

Фокус раніше писав про те, що в новій колекції осінь-зима 2022 року дизайнери пропонують переосмислити звіриний принт і приміряти одяг із зображеннями свійських тварин і птахів.