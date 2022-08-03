В Японии придумали одежду для животных, которая спасает от жары (видео)

Устройство для охлаждения животного весит 80 граммов и стоит $74.

Японская компания по производству одежды для беременных Sweet Mommy из Токио придумала, как помочь четверолапым, страдающим от невыносимой жары, поскольку в Токио температура воздуха в последние дни не опускается ниже 35 градусов, пишет "Голос Америки".

Дизайнеры компании создали линейку одежды для домашних животных, которая включает в себя встроенное устройство, состоящее из 80-граммового вентилятора с батарейным питанием, прикрепленное к воздухопроницаемой сетчатой одежде. Оно обеспечивает циркуляцию холодного воздуха вокруг тела животного. Компания надеется, что вентилятор поможет четырехлапым пережить жару.

Идея создать нечто подобное пришла в голову главе Sweet Mommy Рей Удзаве после того, как она как увидела страдания своего чихуахуа от жары. По словам женщины, ее собака очень уставала каждый раз, когда ее выводили на прогулку. Увидев носимые кондиционеры, такие как Reon Pocket от Sony, которые могут охлаждать человека при ходьбе, Узава решила применить нечто подобное и к собакам.

Устройство Sweet Mommy называется Cool Dog, но оно подходит и для кошек. Удзава сказала, что оно было создано под наблюдением ветеринарного врача из больницы для животных Oasis.

"В этом году почти не было сезона дождей, поэтому жаркие дни наступали рано, и в этом смысле, я думаю, мы разработали продукт, который подходит для рынка", – отметила бизнесвумен.

После того, как сезон дождей в Токио закончился в конце июня, японская столица пережила самую продолжительную жару за всю историю наблюдений. Температура до 35 градусов по Цельсию регистрировалась в течение девяти дней.

"Обычно я использую пакеты с сухим льдом, чтобы собаке было прохладно. Но мне легче выгуливать собаку, если у нас есть этот вентилятор", – рассказала владелица пуделя и терьера Мами Кумамото, которая уже испытала устройство на своих питомцах.

После выпуска аппарата в начале июля Sweet Mommy получила около 100 заказов на этот продукт. Он поставляется в пяти разных размерах по цене около $74, а єксперті прогнозируют рост спроса на него.

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