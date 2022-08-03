У Японії вигадали одяг для тварин, який рятує від спеки (відео)

Пристрій для охолодження тварини важить 80 грамів і коштує $74.

Японська компанія з виробництва одягу для вагітних Sweet Mommy з Токіо вигадала, як допомогти чотирилапим, які страждають від нестерпної спеки, оскільки в Токіо температура повітря в останні дні не опускається нижче 35 градусів, пише "Голос Америки".

Дизайнери компанії створили лінійку одягу для домашніх тварин, що містить вбудований пристрій, який складається з 80-грамового вентилятора з батарейним живленням, прикріплений до повітропроникного сітчастого одягу. Він забезпечує циркуляцію холодного повітря навколо тіла тварини. Компанія сподівається, що вентилятор допоможе чотирилапим пережити спеку.

Ідея створити щось подібне спала на думку главі Sweet Mommy Рей Удзаве після того, як вона як побачила страждання свого чихуахуа від спеки. За словами жінки, її собака дуже втомлювалася щоразу, коли її виводили на прогулянку. Побачивши кондиціонери, такі як Reon Pocket від Sony, які можуть охолоджувати людину під час ходьби, Узава вирішила застосувати щось подібне і до собак.

Пристрій Sweet Mommy називається Cool Dog, але він підходить і для котів. Удзава сказала, що його було створено під наглядом ветеринарного лікаря з лікарні для тварин Oasis.

"Цього року майже не було сезону дощів, тому спекотні дні наставали рано, і в цьому сенсі, я думаю, ми розробили продукт, який підходить для ринку", — зазначила бізнес-леді.

Після того, як сезон дощів у Токіо закінчився наприкінці червня, японська столиця пережила найтривалішу спеку за всю історію спостережень. Температура до 35 градусів за Цельсієм реєструвалася протягом дев'яти днів.

"Зазвичай я використовую пакети із сухим льодом, щоб собаці було прохолодно. Але мені легше вигулювати собаку, якщо у нас є цей вентилятор", — розповіла власниця пуделя та тер'єра Мамі Кумамото, яка вже випробувала пристрій на своїх вихованцях.

Після випуску апарата на початку липня Sweet Mommy отримала майже 100 замовлень на цей продукт. Він поставляється у п'яти різних розмірах за ціною приблизно $74, а експерти прогнозують зростання попиту на нього.

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