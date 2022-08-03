Актриса Эллен Баркин, бывшая девушка Джонни Деппа, рассказала о его пьянстве

Эллен также сообщила, что он кормил ее наркотиками и назвала его "невероятно обаятельным"

Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился, но шум вокруг их отношений, пьянства актера и его вероятной склонности к насилию не утихает. Были раскрыты свидетельские показания известной актрисы Эллен Баркин, которая недолго встречалась с Деппом в 1990-х. Об этом пишет Daily Mail.

Пара вместе работала над фильмом "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", а потом они недолго встречались с Джонни Деппом. После Деппа Эллен вышла замуж за миллиардера Рональда Перельмана, председателя компании "Ревлон" и после развода с ним получила 20 миллионов долларов.

Эллен на суде рассказала, что Джонни Деппа окружал "мир насилия". И когда они в первый раз занимались сексом, он дал ей Метаквалон, популярный седативный препарат компании Quaalude, который в то время был популярным "клубным наркотиком".

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"Он тогда все спрашивал меня, хочу ли трахаться?", — сообщила актриса на суде.

Также звезда "Тринадцати друзей Оушена" назвала Деппа пьяницей, согласно ее показаниям, он швырялся бутылками, когда был нетрезв. Она призналась, что Депп смотрит свысока на людей, которые его окружают и даже как-то назвал помощника "свиньей".

Она признала, что Депп может быть "невероятно обаятельным", но отметила, что большинство насильников являются такими же.

Расстались они, к слову, когда в Лас-Вегасе он снова швырнул в нее бутылку. Тогда Эллен ушла.

"Я не была удивлена, вокруг него всегда царила атмосфера насилия. Он кричит, оскорбляет и делает это постоянно", — рассказала она.

По словам актрисы, их связывал очень недолгий роман, длиной в несколько месяцев, во время которого они просто занимались сексом три-четыре раза в неделю. Но после расставания они не поддерживали дружеских отношений.

Депп, по ее словам, был патологически ревнив. И даже как-то устроил скандал, увидев царапину у нее на спине. Актер решил, что она с кем-то спала в его отсутствие.

[ + – ] Эллен Баркин дает показания на суде Фото: Скриншот

А еще он очень много пил, чаще всего – красное вино. А также употреблял наркотики: кокаин, марихуану и галлюциногены.

На вопрос, сколько раз это случалось, она ответила: "Я даже не могу вам сказать. Он всегда пил или курил косяк".

Напомним, Джонни Депп немало заработал, снимаясь в кино, но, как оказалось, он слишком много тратил. Он покупал артефакты своих любимых звезд, дома, купил яхту и очень много тратил на спиртное.